En Yunnan, una provincia en el suroeste de China, ocurrió una demolición monumental el pasado 27 de agosto: quince edificios que formaban parte del proyecto Liyang Star City Fase II, cuya construcción llevaba ocho años estancada, fueron demolidos en tan solo 45 segundos.

En ese lapso, las torres quedaron reducidos a polvo, tal como se evidencia en un clip viralizado en las plataformas sociales. El valor total de las propiedades era de 1.000 millones de yuanes chinos (154 millones de dólares estadounidenses).

Miles de espectadores fueron testigos del momento de la detonación de 4,6 toneladas de explosivos, colocados en 85.000 puntos repartidos entre los edificios.

La construcción la comenzó la constructora Kunming Xishan Land and Housing Development and Operation (Group) Co. en 2011, pero debido a la falta de capital se hizo cargo de seguir el proyecto Yunnan Tin Industry Real Estate Development and Management Co., para un nuevo detenimiento en 2013.

El ambicioso proyecto se consiguió completar solo en una de las parcelas, pero con retraso, en 2015, y aunque el Gobierno lo incluyó en la Bolsa de Derechos de Propiedad Provincial de Yunnan, el resto de las parcelas se detuvo simplemente. De nuevo en 2020, otra empresa, Yunnan Honghe Real Estate Co., compró los derechos por 979 millones de yuanes para hacerse cargo del proyecto.

Según medios chinos, el desarrollo ya no correspondía con la demanda del mercado y, al estar tanto tiempo parada la construcción, el agua de lluvia inundó los cimientos de los edificios y causó daños irreparables.

Tras la explosión, —que alcanzaba un área de 500.000 metros cuadrados— y después de que el polvo se asentara, aún quedaba una torre medio en pie, lo que llevó a algunos internautas chinos a bromear diciendo que era el ‘edificio fuerte’. Para derribarla, en lugar de explosivos utilizaron la demolición mecánica.

El día de las explosiones evacuaron a más de 5.300 personas, alrededor de 2.000 hogares.