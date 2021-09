“No quiero que nadie pase por lo que yo pasé”: adolescente da un mensaje a los no vacunados

“Si eres elegible para recibir la vacuna, por favor hazlo” , dice Paulina Velásquez, una adolescente estadounidense de 15 años que tuvo que pasar 11 días conectada a un ventilador artificial para poder salvar su vida tras contraer la COVID-19. La menor afirma tener un mensaje para los jóvenes que aún no han sido vacunados, ya que busca generar consciencia en la gente para que decidan ser inmunizados, así no tendrán que experimentar lo que ella tuvo que vivir.

El 11 de julio, Paulina Velásquez dio positivo por coronavirus. Menos de una semana después, la muchacha sucumbió ante los fuertes síntomas de la enfermedad y terminó internada en un hospital de Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos), mientras luchaba por respirar. Sus niveles de oxígeno eran muy bajos, por lo que los médicos decidieron conectarla inmediatamente a un ventilador.

“Ese fue el momento más aterrador cuando me lo dijeron, porque no sabía qué esperar”, dijo Agnes Velásquez, madre de la menor a CNN. Aunque al principio no quería que su hija fuera conectada al aparato, entendió que su situación podría empeorar si no lo hacía.

La adolescente tuvo que ser inducida al coma, ya que su situación se complicó debido a la neumonía que atravesaba. “Lucha por tu vida” , eran las palabras que diariamente le decía a su pequeña.

Venu Devabhaktuni, director médico de la unidad de cuidados intensivos pediátrica de Broward Health, afirmó que la situación de Paulina era impredecible mientras estuvo conectada al dispositivo. “Las cosas podrían haber ido mal rápidamente, pero se recuperó porque es una niña joven y saludable. Eso creo que estuvo a favor”, comentó el también médico tratante de la menor.

Luego de un intenso mes luchando por su vida, la adolescente se recuperó y pudo regresar a su casa. Ahora hace fisioterapia para fortalecer sus brazos y piernas, ya que quedaron débiles tras el largo tiempo que estuvo en cama. Otra secuela que ha experimentado es que no puede levantar y sujetar cosas con normalidad, por lo que también sigue un tratamiento para su óptima recuperación.

“Es un virus muy serio. Este virus no elige a quién infectar”, dijo la joven como un mensaje para las personas que aún no se han vacunado contra la COVID-19. “Podría golpearte tan fuerte como a mí y no quiero que nadie pase por lo que yo pasé” , añadió.

Los especialistas señalan que podrá vacunarse cuando su organismo esté completamente fuerte como para recibir las dosis inmunizadoras.