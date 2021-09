Chile: un político admite haber fingido que tenía cáncer para ocultar su verdadera enfermedad

Rodrigo Rojas Vade, quien es uno de los rostros más reconocidos de las protestas de 2019 y miembro de la convención constitucional de Chile, confesó el pasado sábado 4 de septiembre que no sufre de la enfermedad de cáncer, tal como lo venía contando en los últimos años.

Una serie de cuestionamientos ha generado la declaración del constituyente Rojas. Pues dos años atrás levantó la bandera de lucha durante el estallido social y logró un alto nivel de popularidad que, tras presentarse como candidato para redactar la propuesta de nueva Constitución para Chile , terminó instalado en el órgano liderado por Elisa Loncon y Jaime Bassa, en representación de la Lista del Pueblo.

“No fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia ni con nadie. Contarles que yo mentí siempre mi diagnóstico, no tengo cáncer”, cuenta Rojas Vade, conocido en el país como ‘El pelao Vade’, en un video publicado en sus redes sociales luego de un trabajo periodístico del diario La Tercera, donde en una entrevista que se publica este domingo 5 de septiembre él mismo reconoce su mentira.

“Cuando tenía 29 años me notificaron que padecía de una enfermedad discriminada en este país. En ese momento se me cayó el mundo, pensé que mis seres queridos me iban a rechazar, sentí mucha vergüenza y dolor por el daño que podría traerle a ellos una noticia, que en ese tiempo era muy mal vista”, aseguró.

Por su supuesto cáncer, Rojas impactó durante los días más duros del estallido social de octubre 2019 al manifestarse en Plaza Italia, en el centro de las protestas en Santiago, con su cabeza rapada y sin cejas , muy delgado e incluso con catéter al descubierto en sus muñecas y pecho. En un blog y en entrevistas con la prensa afirmó entonces que hacía una pausa de sus tratamientos, entre ellos de quimioterapia, para participar del momento histórico del país.

En la entrevista a La Tercera se le consulta si le mintió a sus votantes, “sí poh”, responde para luego indicar: “Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención”.

En el último mes la Lista del Pueblo ha sufrido la partida de figuras emblemáticas que le dieron popularidad, como Giovanna Grandón, conocida como Tía Pikachu, Alejandra Pérez, ama de casa y sobreviviente de cáncer.

Al menos 17 convencionales de esta lista decidieron la semana pasada renunciar y cambiarse el nombre como bloque a Pueblo Constituyente luego de la fallida candidatura presidencial del activista indígena Diego Ancalao, que fue anulada por presunta falsificación de la validación de más de 60% de las firmas requeridas.

Con información de AFP