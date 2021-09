Talibanes celebran con tiroteos presunta caída de Panjshir y dejan al menos 17 muertos

Al menos 17 personas murieron y otras 40 resultaron heridas este sábado solo en la capital de Afganistán, Kabul, como consecuencia de la celebración con tiroteos por parte de los talibanes ante la presunta caída de la provincia de Panjshir.

Tras una jornada de información confusa sobre las luchas entre los insurgentes y la resistencia, con los primeros proclamando su victoria en Panjshir, los seguidores del movimiento se han echado a las calles de la capital para celebrar el supuesto triunfo a tiros, algo que uno de los portavoces de los talibanes ya les ha pedido que se abstengan de hacer, según informa la cadena de televisión TOLO News.

Fuentes de las emergencias de los hospitales de Kabul han informado de la recepción de 17 cadáveres y de 40 personas heridas en la noche del viernes, pero informaciones aún por confirmar apuntan al menos a otras 17 personas heridas por las balas en la ciudad de Jalalabad.

Los combates por el control de la provincia se han intensificado en los últimos días, especialmente en la última jornada, aunque el Frente de Resistencia Nacional de la provincia de Panjshir ha rechazado la información de los talibanes, informa la agencia de noticias Pajhwok.

En este sentido, el portavoz de la resistencia, Fahim Dashti, ha insistido en que no se ha producido tal caída, tras explicar que se han enviado más tropas a todos los frentes y que los insurgentes han sufrido importantes pérdidas en los enfrentamientos.

Dashti ya negó el viernes la noticia difundida en la que los talibanes aseguraban haberse hecho con el distrito de Shutul, en la misma provincia.

Por su parte, el líder de la resistencia, Ahmad Masud, ha asegurado que “nunca dejarán de luchar por Dios, la libertad y la justicia” y para indicar que “la resistencia de Panjshir se ha mantenido firme hasta ahora”.

En un comunicado compartido en su cuenta de Facebook, Masud ha agregado que esta no es la única resistencia ante los insurgentes en Afganistán, ya que provincias como Heart “han alzado la voz por sus derechos, muestra de que la gente no ha renunciado a sus legítimas demandas y no renunciará a su legítima resistencia y voluntad”.

También el exvicepresidente afgano Amrulá Salé ha negado la información sobre la victoria de los talibán en Panjshir y ha confirmado que permanece en la provincia, después de que se filtrara información sobre su pregunta salida.