Reino Unido: obra millonaria que se ‘autodestruyó’ será subastada otra vez

‘Girl with a ballon’ (Niña con un globo) es la obra del artista callejero Banksy que en 2018 fue subastada por 1,2 millones de dólares. Sin embargo, apenas terminó la puja, se encendió una trituradora que había sido previamente instalada en el marco del cuadro, lo cual produjo que se destruyera. Ahora, la casa británica de subastas Sotheby’s anunció que volverá a subastar la pieza de arte.

“‘Love is in the bin’ nació del acontecimiento artístico más espectacular del siglo XXI. Cuando ‘Girl with a ballon’ se autodestruyó en nuestra sala de ventas, Banksy provocó una sensación global que desde entonces se ha convertido en un fenómeno cultural. Durante esa noche memorable, Banksy no destruyó una obra de arte triturándola, sino que creó una ”, señala Sotheby’s mediante un comunicado.

La casa de subastas pondrá a la venta la pieza bajo el nombre de ‘ Love is in the bin’ (Amor en la papelera) en un evento que está planeado realizarse el 14 de octubre tras embarcarse en una gira por Hong Kong, Taipei y Nueva York. La oferta se realizará en el corazón de Londres, donde se ubica la sede de la compañía.

Se estima que esta vez podría llegar a costar 8,3 millones de dólares, es decir, aproximadamente siete veces más que la primera versión.

La compradora que adquirió la composición años atrás fue quien decidió volver a sacarla al mercado a través de la conocida casa de subastas.