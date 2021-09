Nueva Zelanda reportó el sábado su primera víctima mortal por coronavirus en más de seis meses, mientras la cantidad de contagios mantiene una tendencia a la baja. Según informó la primera ministra, Jacinda Ardern, la fallecida tenía más de 90 años y presentaba complicaciones de salud.

La funcionaria neozelandesa lamentó la pérdida y recalcó que es un “triste recordatorio” de la importancia de las restricciones.

Así también, las autoridades reportaron 20 nuevos contagios comunitarios, todos ellos en la ciudad de Auckland, la más poblada del país. En tanto, Nueva Zelanda mantiene la cuarentena mientras trata de erradicar un brote de la variante delta que comenzó el mes pasado.

Los nuevos casos han descendido de forma constante desde que alcanzaron su máximo de más de 80 diarios. El país ha superado lo peor de la pandemia y registró apenas 27 muertes y 3.392 casos de coronavirus desde su inicio, reportó Associated Press.

Nueva Zelanda había confinado a los más de 5 millones de habitantes de todo el país el 17 de agosto, tras la identificación de un caso de transmisión comunitaria en la ciudad de Auckland, el primero desde el 28 de febrero.

Sin embargo, el 27 de agosto, la primera ministra de Nueva Zelanda anunció que a partir del 1 de setiembre se iba a rebajar el nivel de alerta nacional de 4 a 3 a partir de la medianoche del 31 de agosto, lo que supuso que algunos negocios empiecen a funcionar si se evitan los contactos personales mientras que las reuniones como bodas y funerales se iban a permitir con un límite de 10 personas.

“Los neozelandeses parecen haber aceptado la posibilidad de que haya restricciones de más largo plazo. En una encuesta comisionada recientemente por el gobierno entre más de 1.800 personas, el 90 por ciento de los participantes dijeron que no esperaban que la vida volviera a la normalidad después de la vacunación, en parte debido a que existen dudas persistentes sobre el virus”, reportó Sui-Lee Wee para The New York Times en julio pasado.