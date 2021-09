Argentina: hombre fue inoculado con dosis anti-COVID-19 de Moderna y Sinopharm

Un hombre de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires (Argentina), fue inoculado con fármacos contra la COVID-19 de distintos laboratorios, según su testimonio al medio argentino Todo Noticias.

El sujeto acudió al vacunatorio correspondiente el 26 de julio, donde le aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En aquella oportunidad utilizaron la de Sinopharm. Su cita para la segunda aplicación correspondía al 28 de agosto, pero al no poder asistir por problemas laborales, le reprogramaron el encuentro para el lunes 30.

Ese día, se presentó en el centro de vacunación y lo admitieron sin mayor complicación, a pesar no portar el certificado que le brindaron la primera vez.

“Me dijeron que con eso era suficiente, me pidieron el DNI, esperé unos minutos y me vacunaron”, comenta. “Me sentí tranquilo porque estaba más protegido con las dos dosis, pero al día siguiente me di cuenta que la vacuna Moderna que me aplicaron no estaba avalada para combinarla con la Sinopharm. Me usaron de conejillo de indias ”, afirma preocupado mediante un diálogo con Todo Noticias.

La segunda dosis le fue aplicada en un vacunatorio cercano a la Municipalidad de Avellaneda. Al percatarse del error, el agraviado se puso en contacto con el Defensor del Pueblo de la localidad del sur del Conurbano para así poder elevar su queja.

El hombre sintió un intenso dolor de cabeza y cuerpo tras la aplicación de la dosis de Moderna. Al cabo de unos días, pudo reincorporarse a su centro de trabajo. Sin embargo, le quedaron dudas sobre la aplicación de dos fármacos de diferente laboratorio.

“Llamé a un amigo médico y me dijo que me quedara tranquilo, que lo que pasó no iba a traer consecuencias para mi salud. Le creo, pero igual sigo preocupado, porque esta combinación de vacunas no está comprobada científicamente ni avalada por el Gobierno . Si querían hacer una prueba, deberían haberme preguntado si me ofrecía como voluntario, pero no lo hicieron”, afirma intrigado.

El Ministerio de Salud bonaerense se puso en contacto con el sujeto para admitir el error que había cometido uno de sus empleados y asegurar que recibiría seguimiento para controlar los posibles efectos adversos.

“La mujer de apellido Rodríguez me tranquilizó y me aseguró que no iba a tener consecuencias, pero nunca más me llamó. En la corta charla que tuvimos le pregunté si tenía que hacerme algún estudio de sangre, y me contestó que no era necesario. Por suerte me siento bien, pero no se qué puede pasar mañana, pasado o dentro de unos meses. Me siento desamparado y abandonado”, concluyó.

A pesar de la comunicación por parte del Ministerio de Salud, el agraviado señala que elevará una denuncia por lo sucedido y visibilizará su caso para que las personas tengan más cuidado al momento de inmunizarse.