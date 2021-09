Argentina: anciana fallece por COVID-19 y nieto la oculta para seguir cobrando pensión

María Jevos, una mujer de 89 años, falleció en su casa ubicada en Tres de Febrero (Argentina) tras contagiarse de coronavirus. Su nieto, quien se encargaba de cuidarla, escondió su cuerpo durante cinco meses para continuar cobrando la pensión. El hecho fue confirmado por el canal argentino Todo Noticias.

Los hijos de la anciana empezaron a sospechar que algo andaba mal cuando coordinaban reuniones familiares y Agustín, el nieto de 24 años, las cancelaba a último minuto. El último contacto que tuvieron con su madre fue en marzo de este año.

Jevos vivía sola en su vivienda ubicada en Caseros, partido de Tres de Febrero, por lo que una de sus hijas propuso que Agustín se mudara con ella para cuidarla y tener a alguien en quien apoyarse en algún momento de urgencia. Al comienzo, el joven contestaba las llamadas y consultas de sus parientes, pero poco a poco tomó una actitud más distante y empezó a cancelar las reuniones pactadas con excusas de que tenía miedo de que la señora se contagiase de COVID-19.

El 29 de agosto, el sujeto dejó de responder las insistentes llamadas y mensajes, por lo que sus tíos se apersonaron a la casa de Jevos para corroborar qué sucedía. Al llegar, encontraron una nota en la puerta que decía: “No entres, Laura. Llama al 911. Léeme” . Dentro de la vivienda descubrieron el cuerpo de la mujer sobre su cama, tapado con una frazada y en estado de descomposición, según fuentes policiales indicaron a Todo Noticias.

El joven fue capturado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires cuando se dispuso a regresar a la ciudad de Chascomús, lugar que se convirtió en su refugio tras confirmar la muerte de su abuela. Sin embargo, regresaba cada mes para cobrar la pensión, ya que se encontraba desempleado.

“La abuela murió hace unos meses por mi culpa y no sabía cómo decirlo. Aparentemente contrajo COVID-19. Un día la encontré media decaída y le dije de ir al médico, pero al ser tan tarde no quería. Ese mismo día, a la noche, levantó temperatura y me la encontré tirada en el piso ”, relata en la carta que dejó.

“Posponía los días porque no sabía cómo decirlo. Decidí irme, espero que algún día me perdonen. (…) Me gustaría contarte bien cómo fue todo, pero no puedo”, finaliza.

Ignacio Correa, fiscal de turno de la Unidad Funcional n.º 5 de San Martín, estableció que el expediente sería tipificado como “averiguación de causales de muerte y abandono de persona”.