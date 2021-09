El Dr. Julio Bendezú Sarmiento, miembro del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) en el Museo del Hombre de París y especialista en la protohistoria de Asia Central, Irán y Afganistán, ha trabajado durante 25 años, de manera continua, con patrimonios culturales en Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Irán, Emiratos y en la nación afgana.

Desde el 2013, como director de la Delegación Arqueológica Francesa en Afganistán (DAFA), se estableció en Kabul para realizar trabajos de arqueología y de investigación. Ha podido ser testigo de la compleja sociedad afgana, del ascenso Talibán, de la caída del Gobierno local y de la pérdida de autoridad de Estados Unidos y sus aliados.

Sobre la sociedad: “Hay cosas muy ambiguas con los afganos”

- ¿Cuál era la situación de Afganistán cuando llegó, en 2013?

Después de la caída de los talibanes en 2001, por supuesto que hubo una apertura en el territorio afgano a nivel internacional. Los europeos llegaron en cantidad. Se podía trabajar en todos los sentidos, campos y dominios. La gente solía salir a los restaurantes o a las discotecas, sobre todo los extranjeros.

Sin embargo, a finales del 2013 hubo un atentado en donde murió mucha gente foránea. Desde ese momento, la tranquilidad empezó a decaer, poco a poco. Las salidas comenzaron a ser prohibidas para todo el mundo. Nosotros, como arqueólogos, teníamos la facilidad de no tener mucho control para salir.

Trabajos de arqueología en Afganistán. Dr. J. Bendezú dirigiendo las labores resguardado por las tropas locales. Foto: archivo personal del Dr. Julio Bendezú

Hasta el 2015, a pesar de todo, hicimos muchas exploraciones donde los talibanes no ocupaban zonas. Hemos excavado en el norte y centro del país, y alrededor y suroeste de Kabul. Aunque no pasó mucho tiempo, después de eso, para que la situación empeore. Continuamos trabajando, pero ya no era en el mismo marco, sino en un ambiente de inseguridad, mucho más difícil.

- Mucho se habla de Kabul, la mayoría de las noticias llega de ese lado. ¿Cuál es la realidad en las otras regiones de Afganistán?

En realidad, Afganistán es un país muy tradicionalista, no olvidemos eso. No olvidemos que actualmente hay gente que está contenta que los talibanes estén de vuelta porque se sentían ocupados por los militares norteamericanos y occidentales.

El segundo punto que hay que considerar es que Afganistán no es una nación “completa”, sino es un conjunto de etnias que han convivido durante mucho tiempo, pero que durante estos últimos años se han estado haciendo la guerra y, al final de cuentas, no siempre se han comprendido.

Ahora, esto es complejo, no olvidemos que el lado tradicional del país atrae a todas las etnias dentro del marco ligado a la religión. Hay una frase que los afganos repiten mucho, que resume la idea de la concepción que ellos tienen cuando tienen problemas: “Yo contra mi hermano; yo y mi hermano contra mi primo; yo, mi hermano y mi primo contra el vecino, pero yo, mi hermano, mi primo y el vecino contra el extranjero” .

Esa es una realidad muy ligada a las concepciones sociológicas tradicionales que nos abren un poco nuestros conceptos sudamericanos u occidentales sobre ellos.

Hemos hablado mucho de las ciudades principales, como Kabul, pero me he olvidado mencionar que cuando salimos de esas zonas, retrocedemos en el tiempo, no hay rutas, no hay agua, no hay electricidad, no hay internet y la gente vive como hace tres siglos y eso es real . Por eso también este tipo de problemas, de tradicionalismo; la gente vive en el siglo 17 o 18.

Wakhan, en el norte de Afganistán, una de las zonas más pobres de este país. Muchos de sus habitantes ni siquiera estaban enterados de la presencia estadounidense. Foto: Kares Le Roy

- ¿Cuál es la situación actual de la mujer con el Talibán al mando?

El problema con los talibanes es que ellos quieren aplicar el programa del sharía; en donde la mujer tiene derecho a aprender a leer, pero no a pensar. Una vez que está casada tiene que mantenerse en casa con los hijos y solo salir si es acompañada por un familiar, etc. Antiguamente, si esto no se cumplía, o muchas mujeres miraban a otro hombre o eran acusadas de engañar al marido, terminaban asesinadas por lapidaciones.

Durante estos últimos 20 años, las mujeres han retomado cierto lugar en la sociedad afgana, sobre todo en las grandes ciudades. Hoy en día están tratando de luchar por estos “privilegios”.

Muchas afganas ya se fueron del país, las que tenían un trabajo u ocupaban cargos como generales, jueces, médicos… la mayoría de ellas ya se fueron del país.

Para las que se quedan va a ser muy difícil porque los talibanes son gente que no va a negociar en ese sentido, dan la impresión de que son abiertos, que efectivamente están tratando las cosas de la mejor manera, pero en el fondo son demasiados tradicionalistas y apegados a la religión .

- ¿Y en el caso de las comunidades LGTBIQ+?

Ni hablemos, eso se veía poco. En las ciudades más abiertas, como Kabul, se hacían a escondidas. La homosexualidad dentro de la ley islámica-talibán es muerte segura.

Sin embargo, hay cosas muy ambiguas con los afganos. Ellos no pueden tener una relación normal, enamoramiento ni nada, con una mujer hasta que se case y pase a formar una familia.

Por lo general, los varones se casan a los 25 años, y existe una tradición prohibida en ciertos lugares de Afganistán, el ‘bacha bazi’. Esto trata sobre gente adinerada que compra un niño de una familia pobre, lo viste de mujer y le enseñan a bailar como una. En el peor de los casos, se convierte en su mujer.

Estas cosas que son una barbaridad, pedofilia directa, tenía existencia hasta hace poco. Ellos se dicen no ser homosexuales, pero practican este tipo de cosas. No todos, no estoy generalizando, son cosas particulares, pero que existen dentro de la tradición antigua. Entonces, esto se puede mezclar efectivamente con los homosexuales, que puede ser en cierta parte obligados a una especie de esclavitud sexual.

Un soldado afgano valdría 10 occidentales

- Son 20 años de inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos, para que las fuerzas gubernamentales locales colapsen rápidamente. ¿A que cree usted que se debe toda esta situación?

Existió un aprovechamiento importante de la corrupción afgana, desde el comienzo, que ha hecho que se hayan creado ejércitos ficticios. Se decía, por ejemplo, tenemos mil soldados en el norte estacionados en Mazari Sharif y, en realidad, solamente habían 200, pero se pagaban por los mil. ¿A dónde iba el dinero? Yo he conocido soldados, los que nos cuidaban cuando hacíamos nuestros trabajos de excavación en ciertas huacas, que nos decían “a nosotros hace una semana no nos dan de comer, hace tres meses no nos pagan y hace años que no nos cambian los zapatos. No tenemos ni gasolina, a veces, para arrancar los motores” .

En ese contexto, había dos ejércitos, las tropas normales y las especiales de ataque. Esas de ataque han resistido a las arremetidas del Talibán, pero eran pocos. Los otros eran los soldados que ganaban 100 o 150 dólares por mes y estaban expuestos a los atentados. Veían a los kamikazes, porque lo reconocían, y se corrían. Durante estos últimos meses, casi ninguno de estos soldados era pagado ni tenían para comer.

Soldado afgano inspecciona una base abandonada. Foto: EPA

Fuera de eso, el Talibán ha estado desde el año pasado trabajando un sistema de diplomacia , yendo a otros países como Irán, Turquía, Emiratos, Rusia, China, Pakistán y la India. En el lado económico, los talibanes han hecho un juego de ajedrez muy bueno, el de tomar los puntos de salida del comercio interno y externo. Le cortaron, de cierta manera, un pie a la economía de Kabul.

Cuando comenzaron a tomar las ciudades más grandes, no hubo muchos problemas, pocos combates. Y así ha caído Kabul. Una semana antes el presidente, Ashraf Ghani, dijo que defenderían la capital hasta la muerte y días después huyó en un avión, mientras los talibanes estaban en el palacio de gobierno, sin haber derramado sangre.

Como todo esto está ligado a los convenios que han tenido con los Estados Unidos, nadie sabe, exactamente, los puntos clave del acuerdo entre los EE. UU. y los talibanes. No invitaron a nadie ni a occidentales ni a Rusia, a nadie. Ni siquiera invitaron al Gobierno de Ashraf para que pueda participar en las negociaciones. Para darnos cuenta de que todo esto es una cosa que estaba preparada.

- ¿Qué implica la llegada de los talibanes al poder?

Implica que Estados Unidos ha perdido la guerra y que ellos y el mundo occidental no han sabido manejar, en ningún momento, este conflicto. Nunca comprendieron quién era el enemigo y cómo tenían que atacar.

Porque el Talibán no es un ejército, uno se imagina a los talibanes andando de cerro en cerro con sus armas, pero no. Estos extremistas son gente que trabajan el día sembrando y en la noche saca sus armas. Entonces, el enemigo era el pueblo mismo, una especie de guerrilla continua.

No hay un jefe talibán, hay jefes. Son comunidades que manejan las cosas. Cuando ellos se congregan, bajo una reunión, son decenas hasta centenares de personas que conversan y deciden juntos . Si matas a la cabeza, no quiere decir que estas afectando a la organización. Allá puedes matar a 10 y saldrán otros 10, inmediatamente, para reemplazar a los que han muerto. ¿Cómo haces una guerra cuando existe este tipo de pensamiento societal? ¿Cómo se gana una guerra cuando se combate con gente que no tiene miedo a morir? Un soldado afgano valdría 10 occidentales, en ese sentido.

Joe Biden calificó la evacuación de Afganistán de “extraordinario éxito”. Foto: AFP

- En esa línea, Biden ha señalado que la salida de EE. UU. de Afganistán es “el fin de una era” y que aún hay “otros países por reconstruir”. ¿Considera que este sinceramiento del presidente y las actuaciones del país involucran algún tipo de crisis en el liderazgo que tiene Estados Unidos a nivel mundial?

Claro que sí. Esta guerra ha sido una de las más largas y caras para los Estados Unidos. Además, la crisis de la economía y de la COVID-19, en estos últimos años, están haciendo que ese liderazgo que tenían se esté yendo hacia atrás con la subida en potencia de la China y de la India, de la que no se habla mucho.

Por supuesto que hay una caída. Se ve en la misma relación con América del Sur donde una situación como la de Pedro Castillo no hubiera tenido un lugar hace algunos años. No han podido evitar el regreso del partido de Evo Morales a Bolivia, el regreso a la izquierda de Argentina. En Chile, con este movimiento de la nueva constitución, seguramente la izquierda va a volver a pasar en el próximo mandato como en Brasil.

Estamos en un momento histórico. El mismo pueblo estadounidense está cansado de las guerras externas que les cuesta bastante dinero. Y Biden ha tenido que asumir, de repente y de una manera muy brusca, la fecha límite que había fijado Trump.

Es una debilidad de EE. UU. al final de cuentas. En tanto, los rusos, iraníes y turcos están retomando cierta fuerza en la región. Mientras que el desarrollo de la China es irreversible. En algún momento le va a caer como un pomo en la cabeza a la economía americana.

- ¿Podríamos profundizar más el tema China-Afganistán?

China, que tiene una pequeña frontera con Afganistán, necesita petróleo, gas, cobre y otros minerales para sus industrias. Hace algunos años, varias concesiones mineras fueron compradas por chinos, aunque nunca las trabajaron porque la situación no estaba tan estable. Ahora, eso no quita lo que han invertido y tienen ahí. Así que pienso que van a retomar este trabajo pronto.

- ¿Cree que sea necesario la intervención de otros países?

Ya miles de personas se han ido de Afganistán. Estados Unidos ha sacado como 100.000. Dentro de ello, han salido muchos estudiosos, médicos, ingenieros, técnicos, administradores, etc. Esa es la razón por la que los talibanes, en cierta parte, están incomodos y están cerrando las puertas de salida.

El Gobierno talibán va a tener que negociar, de cierta manera, con otros países. Ese es el punto débil que ellos tienen y que los occidentales deberían aprovechar .

Efectivamente deberían volver abrir el “caño económico”, tratar de que ingresen algunas ONG y dejar trabajar a las que ya están, no solamente en Kabul, sino el país entero, en donde el Estado no llega.

Como lo mencioné, hay zonas donde no hay rutas, agua, no hay electricidad, no hay internet y la gente vive como hace tres siglos. Para poder llegar hasta esa gente que necesita, se va a necesitar todo una combinación de ayuda extranjera que los talibanes no van a poder negar.

Lo que puede venir: “Afganistán, uno de los más ricos en recursos naturales”

- Con lo que nos ha mencionado, ¿es suficiente para que los talibanes estén en la capacidad de gobernar Afganistán?

El problema de los afganos no va a ser cómo se pueda gobernar, va a ser si la corrupción va a permitir gobernar .

El dinero que se utiliza en Afganistán, hasta ahora, ha sido sobre todo otorgado por los países occidentales y Estados Unidos. Fuera de la droga, que enriquece a algunos, el resto era efectivamente ingresos de afuera. Ahora, ¿con qué medios económicos van a gobernar?, porque ya los “caños” extranjeros se han cerrado y tendrían que buscarlos de nuevo, como lo comenté. Ya está dicho por la ONU y otras ONG internacionales, que la epidemia de la cual se habla poco, la COVID-19, está haciendo estragos .

Lo anterior, va a ser uno de los puntos esenciales. El siguiente punto clave y factible, que de seguro va a ser partes de acuerdos, es la explotación de los minerales.

Mineros afganos en una mina de carbón en el distrito de Ruyi Du Ab de la provincia de Samangan. Foto: AFP

Afganistán es uno de los países mas ricos del mundo, han descubierto petróleo, gas, oro, cobre, hierro y metales raros que no existen en otras partes del mundo y que ahora son necesarios para fabricar baterías de los carros eléctricos, de los celulares, etc. Todo eso se encuentra en esta zona.

Y no olvidemos que la guerra civil no está descartada. En el valle de Panjshir, aún hay gente que está resistiendo. Hay combates y muertos, pero no se dice mucho de eso.

La situación de Perú en Asia Central

Penosamente nuestros países americanos, en todo caso América del Sur, han tenido poco contacto con esta parte del mundo . Pienso que el Perú debe de tener una relación mucho más cercana con esta parte del planeta.

El mundo se ha globalizado de tal manera de que no podemos continuar desconociendo la realidad de este mundo centroasiático, afgano, hindú y pakistaní; sin tener que hablar de la China porque ahí se conoce más.

Aeropuerto internacional de Estambul. Foto: Archivo Agencia Anadolu

Los turcos se instalaron en Asia Central creando puentes aéreos y desarrollando una megaaeropuerto en la ciudad de Estambul que hacia la conexión con rusos, chinos y japoneses. Se les prendió la luz y salieron vuelos para Sudamérica. Si más no me equivoco, uno para Argentina y otro para Brasil. A esto le sumamos el tremendo aeropuerto que sigue en construcción, en Dubái. Los Emiratos también hacen conexión hacia los Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia Central, China y, desde hace algunos años, hacia América del Sur.

Perú se ha quedado atrás porque ha tenido que entrar en esta dinámica. Se ha podido crear mejores conexiones hacia esos lados. Es ahora, porque esa parte de la esfera es el nuevo mundo con el que tenemos que estar conectados, son los que están yéndose para arriba. Ya el mundo occidental está de bajada, los Estados Unidos también.

Sobre los patrimonios culturales de Afganistán

El campo esta cerrado, no sé por cuanto tiempo no vamos a poder continuar con el trabajo en la zona. Viajaré a Uzbekistán, porque también tengo unos trabajos y si todo va bien, por cuestiones del coronavirus, también viajaré al Turkmenistán. Estamos hablando de dos países limítrofes con Afganistán.

Shahr-e Gholghola, sitio arqueológico ubicado cerca de la ciudad de Bamyan, Afganistán. Foto: archivo personal del Dr. Julio Bendezú.

En la zona afgana, en sí, estamos esperando cómo los talibanes van a manejar el patrimonio en los años que viene, con el nuevo Gobierno. Se sabe que estos radicales islamitas, en un momento dado, eran destructores de lo cultural. Sin embargo, en estos últimos tiempos han tratado de dar una imagen de cuidado y respeto a lo premusulmán. Porque para ellos, todo lo que es premusulmán no debería existir . Pero ahora han firmado algunos convenios sin estar en el poder donde decían que iban a respetar las zonas ocupadas, tanto las huacas, museos, los monumentos que están de pie, sobre todo los islámicos. Eso es un buen punto, en este contexto.

Lo que sí me da miedo es que como a ellos les interesa poco este tema, no es su prioridad como el aspecto económico, el lado del patrimonio podría ser robado o pillado por otra gente, traficantes, que no son los talibanes. Lo segundo, dejando así las cosas botadas, el tiempo, la aridez del lugar, la lluvia, los temblores, podrían destruir estos monumentos que hemos estado cuidando estos últimos años . Son temores que uno no puede controlar ni resolver, aparte que tampoco puedo viajar.

Dr. Julio C. Bendezú Sarmiento, especialista en la Protohistoria de Asia Central, Iran y Afganistán, siendo condecorado. Foto: archivo personal J. Bendezú

Felizmente, estos últimos años hemos trabajado bastante. Tenemos material para poder trabajar en la biblioteca y para publicar, que es lo más importante. Estamos en un momento en el que si los talibanes no nos dejan trabajar, en todo caso, podremos dedicarnos a la publicación de todo lo mencionado.