Daniel Ortega a EE. UU.: “Ojalá aprendan la lección de Afganistán”

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó este jueves 2 de septiembre su esperanza de que Estados Unidos haya aprendido la lección en Afganistán, donde, según dijo, salió derrotado como en Vietnam en 1975, y lo instó a buscar caminos de entendimientos con todos los países del mundo.

“Ojalá aprendan la lección de Afganistán porque la verdad es que allí salieron como en Vietnam”, dijo el mandatario en un discurso con ocasión del 42 aniversario de la fundación del Ejército de Nicaragua, transmitido en cadena nacional obligada de radio y televisión.

El líder sandinista calificó como “una situación vergonzosa para una potencia como los Estados Unidos” el triunfo de los talibanes, y que “la derrota del imperio yanqui en Afganistán” es “un mensaje muy fuerte” para Washington, al que sugirió buscar caminos de diálogos y entendimientos.

“Ojalá esto lo entienda el presidente (estadounidense) Biden, que está en sus manos” , señaló.

“Sé que no es fácil porque tienen fuerzas internas que son guerreristas, que no renuncian a esa práctica, pero esto le da toda la autoridad al presidente Biden como para plantear que ese tipo de acciones, de políticas, de intervenciones, no se deben repetir, que Estados Unidos tiene que buscar otro camino para buscar cómo relacionarse con todos los pueblos del mundo, incluyendo con los países más pequeños”, agregó.

Buscar camino de entendimiento

A juicio de Ortega, “Dios está hablando por Afganistán y nos está diciendo y les está diciendo a ellos (EE. UU.): no sigan por ese camino, deténganse, hay que detenerse, porque ese camino conduce al holocausto de la humanidad entera, donde no se salvará nadie”, más si sigue en la carrera armamentista atómica.

Comentó que lo ocurrido en Afganistán ha abierto “una enorme polémica” en Estados Unidos sobre su retirada de ese país, en que si se hizo bien o no.”Lo que han hecho mal siempre es ocupar países para tratar de imponer su dominación”, sostuvo.

Además, insistió en que EE. UU. debe dejar de “invadir” a los pueblos.

Con información de EFE

