Argentina: joven realiza colecta para comprar auto a un anciano que había sido asaltado

Una joven argentina hizo una colecta en su localidad para poder comprarle un auto a don Alberto, un hombre de 70 años a quien le robaron su camioneta y herramientas de trabajo, por lo que, pese a su avanzada edad, debía movilizarse en bicicleta. La iniciativa se hizo viral a través de las redes sociales.

Candela Pirozzo, una muchacha de 25 años, compartió una fotografía del anciano y de su bicicleta en su cuenta de Instagram.

“Alberto vivía una vida llena de esfuerzo y laburo, sin j*** a nadie, hasta que un día lo j*** a él. Le robaron su camioncito rojo, y como él me dijo, ‘con las ruedas nuevas recién puestas y todo su material de trabajo adentro’”, escribió como leyenda de las instantáneas.

“¿Cómo se hace? ¿Cómo se sigue la vida del tipo que vive en el medio de Francisco Álvarez, que no tiene mucha voz, que es carpintero y arregla bicicletas, cuando le sacan lo único que necesita? Él siguió en bicicleta: 30 cuadras de ida y 30 de vuelta. Y llevando a cuestas todo lo que entra en esos canastos. ‘Esta por lo menos no me la van a querer sacar porque no les sirve mucho’ , me dijo hoy”, añadió.

La joven procedió a abrir una cuenta en Mercado Pago con la finalidad de recibir donaciones para el hombre, a quien conoce desde hace 15 años, ya que viven muy cerca. Al finalizar la semana, más de 500.000 pesos fueron recaudados.

“ Vamos a transferirle el total para la camioneta y las herramientas . Mi papá va a ir con su mecánico y Alberto a buscar un vehículo el próximo sábado”, manifestó al medio Todo Noticias Argentina.

La camioneta robada

El 27 de enero de 2017, don Alberto estacionó su camioneta en el centro de la ciudad de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires (Argentina), ya que debía hacer un par de trámites para su esposa. Cuando regresó al lugar, su camioneta ya no estaba. En seguida, reparó en que el auto tenía seguro, pero el resultado no fue beneficioso para él.

“Fue otra decepción. En realidad una estafa, porque estuve más de 35 años con el mismo productor y me dieron 16.000 pesos argentinos ”, cuenta después de perder su camioneta Ford F100, modelo 1981, valorizada aproximadamente en 400.000 pesos argentinos.

El hombre utilizaba su vehículo como medio de transporte para movilizarse cada fin de semana desde su hogar hasta el Country Club Banco Provincia, ubicado en la localidad de Francisco Álvarez, ya que desde hace 29 años arreglaba bicicletas, motos y cuatriciclos a los vecinos de la zona.

Desde el robo, Alberto tuvo que recorrer las 30 cuadras que separan su hogar del Country Club en bicicleta y con ayuda de dos canastos donde transportaba las pocas herramientas que le quedaron, ya que la mayoría se encontraban dentro de la camioneta robada.

“Después de tantos años con el taller mecánico me quedé en casa con unos martillos y unas pinzas”, señaló.