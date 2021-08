Jefe de la OTAN promete "no olvidar" a afganos que no pudieron ser evacuados

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró este martes "esencial" mantener abierto el aeropuerto de Kabul y prometió no olvidar a quienes quieren huir del régimen talibán pero no pudieron ser evacuados antes de la retirada de los últimos soldados estadounidenses de Afganistán."Mantener el aeropuerto de Kabul abierto y en condiciones de operar es esencial tanto para hacer llegar ayuda humanitaria como para que salgan las personas, aquellas que así lo desean pero que no han podido formar parte de la evacuación militar", declaró Stoltenberg a la AFP."Nos comprometemos todos a seguir trabajando duro para hacerlas salir. No las olvidaremos", añadió.