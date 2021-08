Se filtra video donde se ve al jefe de la ANR de EE. UU. y su esposa matando elefantes africanos

Un vídeo publicado por The Trace y la revista The New Yorker evidencia a Wayne LaPierre junto a su esposa, Susan LaPierre, en el preciso momento en el que matan a dos elefantes africanos, lo cual generó indignación y furor en las redes sociales.

Este hombre es el jefe de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) de Estado Unidos y el video en donde se le ve fue filmado en 2013 mientras se encontraban de viaje en el delta del Okavango, en Botswana, país ubicado en el sur de África.

La filmación tenía como objetivo ser transmitida por televisión, pues tuvieron la idea de realizar una serie que sería patrocinada por la NRA para promover el perfil de la organización entre los cazadores, quienes son donantes de la entidad.

Pero, se decidió que el proyecto jamás saldría al aire por motivos de suma preocupación de parte de la institución debido a que pueda convertirse en una mala publicidad y deteriore sus relaciones públicas.

Los elefantes africanos (loxodonta africana) son considerados los mamíferos terrestres más grandes de nuestro planeta y, lamentablemente, son una especie en peligro de extinción. Por tal razón, cazarlos por deporte se mira con rechazo por el público.

En el video puede verse a LaPierre disparar y herir a un elefante adulto, este cae y el cazador con sus guías se acercan al animal con la finalidad propinarle tres disparos más a una corta distancia para asegurarse de que haya muerto, pero no lo logra, así que uno de los guías concluye con la vida del mamífero.

También se observa cuando Susan LaPierre asesina a otro ejemplar adulto, luego le corta la cola y la enseña entre risas a la cámara como si hubiese obtenido un trofeo.

Según The New Yorker, la pareja se llevó a EE.UU. partes del cuerpo de ambos elefantes, entre las que se incluyen patas delanteras. El envío fue realizado de forma oculta y los LaPierre hicieron que sus nombres fueran eliminados de los paquetes en donde se transportaban los restos de los animales.

El artículo añadió que las patas de los elefantes fueron convertidas en taburetes para su residencia particular.