“No se puede entrar en silla de ruedas”: joven venezolana denuncia que fue discriminada en tienda

La usuaria Kelly Ayary compartió un video en su cuenta de Twitter donde contaba cómo había sido discriminada al intentar ingresar a una tienda en el Centro Comercial Propatria, una zona popular del oeste de Caracas (Venezuela).

La joven compartió en el clip, que cuenta con más de 450.000 visualizaciones, cómo quiso entrar a la tienda Balú en su silla de ruedas y no le permitieron el ingreso. “Iba a entrar a comprar y me corrieron, porque no se puede entrar en silla de ruedas. Las personas en silla de ruedas no pueden entrar a Balú”, comentó.

Según lo comentado por la denunciante, le enfatizó al guardia de seguridad de la tienda que estaba cometiendo un acto de discriminación; sin embargo, el sujeto solo atinó a encoger los hombros y así reafirmar que no podía pasar.

“Es que ni siquiera el guardia supo darme razones. Mi día iba tan bien que no quise amargármelo discutiendo con gente así” , agregó en un tuit.

Frente a lo sucedido, el excanciller y actual ministro de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, calificó de “inaceptable” lo relatado por la muchacha y escribió en la misma red social que lo transmitirá a las autoridades pertinentes.

¿Qué dice Balú al respecto?

La cuestionada tienda publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter para señalar que rechaza categóricamente cualquier acto discriminatorio y que lamenta profundamente la experiencia de Kelly Ayary en su tienda.

Según los responsables de la cadena, la decisión tomada por el guardia de seguridad es inaceptable y no corresponde a la política de la marca. Además, aseguraron que el hecho está siendo investigado para tomar medidas al respecto y evitar que una situación similar se repita en alguna de sus instalaciones.

¿Qué dice la ley venezolana?

Desde 2006, en Venezuela existe la Ley para las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es “regular los medios y mecanismos para garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades”.

El artículo 9 de dicha normativa establece que ninguna persona puede ser discriminada debido a razones de discapacidad. Además, el numeral 31 estipula que debe permitirse el desplazamiento sin impedimentos ni barreras y brindarse el acceso seguro a personas con discapacidad en zonas residenciales, centros educativos, deportivos, culturales y de salud; establecimientos y oficinas comerciales; sitios de recreación, turísticos, entre otros, o, de lo contrario, se multará a los responsables al comprobarse que ha incurrido en la infracción.