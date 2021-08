China prohíbe que menores jueguen en línea más de una hora los fines de semana y feriados

En China se redujo a una hora el tiempo permitido para jugar juegos online a menores de 18 años los días viernes, fines de semana y fechas festivas. Los reguladores del país asiático tomaron esta medida ante el incremento de la adicción al gaming, según informa la agencia de noticias Xinhua. Asimismo, la Administración Nacional de Prensa publicó las normas este lunes 30 de agosto, en las que se señalaba que aquellos usuarios solo podrán recrearse de 8.00 p. m. a 9.00 p. m..

En esa línea, las empresas de juegos online deberán poner en marcha un sistema de verificación de los nombres reales de los jugadores y no tendrán permitido prestar sus servicios fuera de las horas establecidas, indicó el ente supervisor del mercado de juegos online en el país.

Anteriormente, en China ya había una regulación de tres horas para el tiempo de juego los fines de semana y fechas festivas, pero ante la presión del Gobierno estas han tenido que aumentar. En agosto un importante periódico gubernamental señaló que los videojuegos se habían convertido en un “opio mental” y usó como ejemplo a Tencent, empresa multinacional tecnológica, y su popular juego Honor of Kings que tiene más de 100 millones de usuarios activos diarios.

En respuesta la empresa Tencent, que ya contaba con medidas de prevención como el reconocimiento facial para que los menores de 18 años no jugarán en las noches, reforzó sus protocolos y anunció que los jugadores menores de 12 años ya no podrán hacer compras en Honor of Kings, mientras que aquellos con menos de 18 años estaban bloqueados después de dos horas durante las vacaciones y una hora en las noches de escuela.

La imposición de estas nuevas restricciones se dan en un contexto en la que Beijing se encuentra en una ofensiva contra los gigantes tecnológicos chinos, como Alibaba Group y Tencent Holdings. Hasta el momento, se sabe que las nuevas normas solo se aplican a videojuegos en línea y no a aquellos que no necesitan acceso a internet.

Finalmente, La Administración Nacional de Prensa y Publicaciones también comunicó que aumentaría la frecuencia y la intensidad de las inspecciones a las empresas de juegos de azar online para asegurarse de que estaban poniendo en marcha límites de tiempo y sistemas anti-adicción.