Tras estar un mes hospitalizado por coronavirus, el último sábado, falleció Caleb Wallace, líder del grupo Defensores de la Libertad que se hizo conocido por impulsar una campaña en contra del uso de mascarillas en Estados Unidos.

“Caleb murió en paz. Vivirá siempre en nuestros corazones y mentes”, informó su esposa Jessica a través de la página GoFundMe, donde inició una colecta para los gastos médicos de su esposo.

Jessica contó al sitio Go San Angelo que el padre de sus hijas comenzó a tener algunos síntomas de la COVID-19 el 26 de julio, pero no quiso hacerse una prueba y prefirió ingerir vitamina C e ivermectina, un medicamento antiparasitario que, según expertos, no tiene ningún efecto en contra de este virus.

Un día antes de su muerte, Jessica dedicó unas palabras a su esposo en redes sociales. “Era un hombre imperfecto, pero amaba a su familia y a sus hijas más que a nadie. A quienes le deseaban la muerte, lamento que sus puntos de vista y sus opiniones los hayan lastimado. Recé para que pudiera salir de la enfermedad con una nueva perspectiva y un mayor respeto por la vida. No puedo decir nada más porque no puedo hablar por él”, escribió.

El 4 de julio, Wallace, padre de tres hijas, organizó una protesta contra el uso de mascarillas en San Angelo, Texas. Además, los manifestantes rechazaban todas las evidencias científicas acerca del coronavirus y no estaban de acuerdo con la cobertura que hacían los medios.

Un medio local señaló que el hombre no creía en la efectividad de las vacunas que se estaban aplicando en todo el mundo y una vez manifestó: “No puedo notar la diferencia si tengo la libertad de respirar aire libre o respirarlo detrás de esta cosa (refiriéndose a la mascarilla)”.