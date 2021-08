Colombia: precandidato presidencial dejó olvidado su maletín con fajos de billetes en un hotel

El senador de Colombia Roy Barreras, precandidato presidencial de su país, dejó olvidado un maletín con fajos de billetes en un hotel de Bogotá. Los trabajadores del lugar avisaron a la Policía, tras lo cual, llegaron al lugar unidades expertas en desactivación de explosivos.

El incidente ocurrió hace unas tres semanas, informó la revista Semana el sábado 28 de agosto, que tuvo acceso a un video grabado por los oficiales. Los policías registraron que en el interior del maletín había un sobre con documentos y fajos de billetes , entre los cuales se veía algunos de 10.000 pesos colombianos (cerca de 3 dólares).

El video muestra que un hombre, identificado como colaborador de Barreras, pide se le entregue el maletín, pero los policías se niegan. Luego se presentaron miembros del cuerpo de seguridad del político a reclamar el objeto perdido, sin embargo los oficiales insistieron en que solo entregarían el bolso al propio Roy Barreras.

Ante ello, el senador regresó al hotel La Ópera. Barreras, quien aparece relegado en las encuesta de intención de voto, inspeccionó brevemente el contenido del maletín frente a un policía, pero no contó el dinero. Cuando se disponía a abandonar el lugar, el uniformado advirtió que un superior quería hablar con Barreras, pero este continuó caminando. “ Yo no me tengo que esperar nada. Si me necesitan, que me busquen en el Congreso . Muchas gracias”, dijo mientras salía.

La versión del senador

La revista Semana indicó que se comunicaron con el senador y este les confirmó, contrario a lo que muestra el video, que no llevaba dinero en su maletín. Barreras comentó que lo más valioso en su mochila eran unos documentos originales de sus abuelos, traídos de España.

En un video publicado el 28 de agosto en Twitter, el político señaló que esta cobertura se trata de un nuevo ataque en su contra. Barreras no indicó cuánto dinero había en total, pero hizo énfasis en que se trataba de billetes de 10.000 pesos.

El efectivo fue retirado para sus “pagos personales”, aseguró el precandidato presidencial del movimiento Fuerza de la Paz. “No puedo creer que ese asunto tan elemental” fuera convertido en noticia, lamentó Barreras, quien llamó la atención sobre los casos de presunta corrupción del Gobierno de Iván Duque.

Barreras también hizo notar que quienes grabaron y difundieron el material audiovisual pertenecen al cuerpo de seguridad de la presidencia. “Y son ellos quienes lo mandan a la revista Semana”, denunció, al tiempo de calificar de “infamante” el video propalado.