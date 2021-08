Bolivia: Contraloría señala a la OEA de incumplir normas internacionales en auditoría de elecciones

La Secretaria General de la Organización de Estados Americano (OEA) incumplió acuerdos, parámetros y normas internacionales sobre auditorías en la elaboración de su informe preliminar y final sobre las elecciones generales en Bolivia del 20 de octubre de 2019, según un informe de la Contraloría General de ese país.

“De la revisión del informe final (…), la Secretaria General de la OEA no habría cumplido con el acuerdo suscrito con el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Cancillería, toda vez que no consta un pronunciamiento sobre el total del cómputo oficial de votos de acuerdo a lo comprometido”, expresó el procurador Wilfredo Chávez este sábado 28 de agosto.

“La OEA, primero, no ha hecho auditoria; segundo, no ha utilizado ningún parámetro, ni norma de auditoría nacional ni menos internacional, nada de nada, no ha hecho auditoría al cómputo nacional que era el objeto central que se había comprometido la OEA”, puntualizó.

De acuerdo al procurador, el trabajo de la Contraloría consistió en verificar si la Organización de Estados Americanos cumplió los acuerdos de 2019 con el Estado boliviano sobre la elaboración de un informe sobre las elecciones del 20 de octubre de 2019, las que finalmente fueron anuladas por la Asamblea Legislativa

Señaló, además, que se estableció que la OEA basó su informe en la revisión del conteo del TREP, en “desmedro de las actas electorales que se constituyen en el único documento de escrutinio” válido.

Chávez enfatizó que el informe del organismo internacional sobre las elecciones en Bolivia tuvo “un componente golpista”, porque fue publicado horas antes de la renuncia del expresidente Evo Morales.

Recordó que la OEA había planteado el 12 de noviembre como día para la presentación del informe preliminar e incluso el organismo pidió un día más de plazo, pero la historia fue otra, reseñó La Razón.

“Él ha provocado, según nos dice también el informe del GIEI, con esa actitud de difundir un informe que no cumple ningún parámetro de los comprometidos, un golpe de Estado”, dijo.

Para la Contraloría, la OEA no se basó en fuentes primarias ni en el procedimiento de cómputo oficial establecidos en la Ley Electoral, omitió efectuar un análisis histórico de la tendencia de votación para concluir con lo inusual de la tendencia y emitió un informe preliminar no solicitado.