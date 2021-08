El presidente islamista de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró este viernes 27 de agosto que los actuales talibanes no son los que tomaron el poder en los años 90 y que se les debe juzgar por lo que hagan a partir de ahora.

“Los talibanes de hoy no son los de antes . No importa lo que alguien diga sino lo que hace. Lo que importa es qué hacen ahora, qué harán en el futuro, y no qué hacían antes”, dijo Erdogan en una rueda de prensa durante una visita oficial a Sarajevo.

Horas antes, Erdogan había asegurado en una rueda de prensa en su país que Turquía ya mantiene contacto oficial con la milicia talibán que domina Afganistán desde mediados del mes, y dejó claro que estos encuentros continuarán.

“Nuestro embajador se ha entrevistado con los talibanes. La conversación duró tres horas y media. Si hace falta, tendremos ocasión de repetir encuentros de este tipo”, dijo Erdogan en una rueda de prensa en Turquía.

“No nos podemos permitir el lujo de pedirle permiso a nadie para hablar con quien sea”, insistió el mandatario.

Erdogan aseguró en Sarajevo que espera que en Afganistán se establezca la paz y aseguró que su país estaría dispuesto a ayudar en la creación de infraestructuras.

El presidente turco destacó que Ankara está centrada en evacuar a medio centenar de integrantes de su personal civil en Afganistán, y que con eso concluiría su misión de repatriación.

Erdogan visitó Sarajevo, donde se entrevistó con la presidencial colegiada de Bosnia-Herzegovina para tratar de la cooperación económica y política entre los dos países, así como de la situación en los Balcanes.