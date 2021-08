José Mujica, expresidente uruguayo, envió un mensaje a los argentinos durante el Congreso Internacional 2021 fomentado por Coninagro que se desarrolló este jueves 26 de agosto vía streaming. En el mensaje, Mujica dejó entrever su admiración y se refirió al “espíritu argentino” que no se deja vencer frente a las tribulaciones de la crisis que viven.

“Ustedes los argentinos son maravillosos, los tengo que felicitar. Me he puesto viejo sintiendo de crisis en Argentina y, sin embargo, no sé cómo, pero siempre salen adelante”, remarcó.

Además, en un video que envió al evento remarcó que “el sistema cooperativo debe expandirse como filosofía, como forma de resistir, hacia el futuro. Cada vez va a ser más difícil en soledad sobrevivir en los campos, salvo para los muy grandes. Por lo tanto, para agrandarse, los chicos deben juntarse”.

Luego señaló: “Sé que cuesta y sé que no es un jardín de rosas, porque hay que lidiar con las dificultades humanas y defectos humanos que aparecen por todas partes. Pero será difícil sobrevivir si no se tiene capacidad de crear seres colectivos que nos defiendan”.

Finalmente, cerrando su mensaje, expresó: “Vivan todos los trabajadores de la tierra y los hermanos sean unidos a pesar de las inevitables diferencias”.

El titular de la entidad cooperativa, Elbio Laucirica, previo al discurso de Mujica, había señalado hoy que la sociedad está demandando “reglas claras y previsibilidad” para trabajar.

“Estas reglas tienen que salir del consenso. El cooperativismo está acostumbrado a consensuar, ha sido la respuesta del asociativismo para poder llevar adelante este proceso”, sostuvo. A propósito del eje central del Congreso, “el campo y la política”, Laucirica reclamó “tener gente honesta y patriota que lleve nuestros valores y problemas a la política”.

“Tenemos que hacer valer como ciudadanos nuestro derecho de voto. No queremos legisladores que voten por disciplina partidaria sino que lo hagan por patriotismo y honestidad”, reclamó Laucirica.

