Bolsonaro insiste con discurso armamentista: “Todo el mundo tiene que comprar un fusil”

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, brindó declaraciones polémicas este viernes 27 de agosto por la mañana. En su defensa por la tenencia de armas instigó a comprar fusiles para que el “pueblo” no sea “esclavizado”. El hecho se dio en una reunión con sus seguidores en el Palacio de la Alvorada en Brasilia.

Antes de partir a Goias para participar en la ceremonia de intercambio de generales del Comando de Operaciones Especiales de la mencionada zona, el presidente brasileño fue cuestionado por un simpatizante sobre la existencia de alguna novedad para los tiradores deportivos, cazadores y coleccionistas (CAC). La respuesta de Bolsonaro fue inmediata.

“Todo el mundo tiene que comprar un fusil ¡caramba! El pueblo armado jamás será esclavizado. Yo sé que cuesta caro. Un idiota dice: ‘Ah, lo que hay que comprar es fríjol’, si no quiere, no compre el fusil, pero no venga a perturbar a quien quiere comprarlo”, respondió el mandatario.

Las declaraciones del presidente fueron aprobadas por los adeptos que lo acompañaban. Sin embargo, ha sido reprochado por diversos sectores políticos brasileros, que vienen reclamando sobre la inflación por la que está pasando ese país.

“Pandemia, inflación, comida y electricidad caras, desempleo, caída de ingresos, hambre, crisis del agua ... ¿y qué hace Bolsonaro? Dice que la gente debería comprar un rifle. ¿Alguien duda de que este hombre sea peligroso?”, tuiteo la diputada federal Gleisi Fofmann.

Bolsonaro llegó a la presidencia brasileña con un mensaje en favor de facilitar el acceso a las armas. Ha firmado diversos decretos para facilitar su venta y reducir el control estatal. Las licencias concedidas para portar armamentos aumentaron 205% en el primer trimestre del 2020 en comparación con el 2019, señala la Policía Federal brasileña.