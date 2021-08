Esta es la historia del exministro de Comunicaciones y Tecnología de Afganistán Sayed Sadaat, quien dejó su país natal en el 2020 para irse a Alemania con la esperanza de un futuro mejor; sin embargo, no logró conseguir trabajo a pesar de su experiencia laboral y ahora es repartidor de pizzas a domicilio en la ciudad de Leipzig.

Varias fotografías de Sadaat fueron difundidas por redes sociales y su vida tomó una peculiar relevancia en los medios locales por el caos que vive actualmente su país tras caer en el control del grupo fundamentalista Talibán.

El exfuncionario formó parte del gabinete del presidente Ashraf Ghani en 2018; no obstante, renunció a su cargo en el 2020 y unos meses después viajó a Alemania en diciembre del mismo año.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook contó que cuando se quedó sin ahorros comenzó a buscar empleo, pero era una situación muy complicada. “A pesar de tener dos maestrías y una licenciatura y veinte años de experiencia laboral, no sabía alemán y no pude encontrar trabajo en Alemania según mi profesión”, relató

Además, contó que algunas personas lo criticaron en su país por convertirse en un repartidor en bicicleta luego de haber servido en el Gobierno afgano durante dos años. No obstante, manifestó que “para avanzar en la vida hay que trabajar”. “No me avergüenzo de mi trabajo y no me siento inferior. No creo que los afganos se avergüencen de tener un exministro trabajando, pero sí estarían avergonzados si recibiera dinero social”, agregó.

Por otro lado, en medio del caos y del terror que vive la población de Afganistán, el número de solicitudes de asilo afgano en Alemania se incrementó en más de un 130% desde que inició el 2020, según datos de la Oficina Federal de Migración y Refugiados.