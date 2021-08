El general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de EE. UU., informó que al menos 12 soldados estadounidenses murieron y 15 fueron heridos en el doble atentado y ataque armado fuera del aeropuerto de Kabul que atribuyó a miembros suicidas del Estado Islámico.

“Varios civiles afganos también murieron y resultaron heridos en el ataque ”, dijo el general en una videoconferencia.

El diario The Wall Street Journal y la cadena Fox informaron que cuatro infantes de la Marina fallecieron, de acuerdo con funcionarios no identificados. Se trata de los primeros militares muertos luego de que EE. UU. acordara con los talibanes la retirada de sus tropas de Afganistán, a cambio de que los insurgentes no los atacaran a ellos ni a la fuerzas de la OTAN.

El Pentágono indicó que fuertes explosiones se registraron alrededor del aeropuerto de Kabul. Una de ellas se produjo cerca a una de las puertas de acceso y otra a 200 metros de distancia, cerca del Hotel Baron.

Anteriormente, Estados Unidos ya había advertido sobre posibles atentados con bombas ocasionados por el brazo afgano del grupo yihadista Estado Islámico, el Estado Islámico-Khorasan (IS-K). De acuerdo con reportes, IS-K está en desacuerdo con los talibanes.

A pesar del peligro que representan estos ataques, John Kirby, portavoz del Pentagono, negó que las evacuaciones en Afganistán terminen antes de la fecha esperada, 31 de agosto. “ Continuaremos evacuando a la mayor cantidad posible de personas hasta el final de la misión ”, resaltó.

Se calcula que 5.000 soldados estadounidenses están en el territorio centroasiático para ayudar a evacuar a afganos y extranjeros. Hasta el 14 de agosto se logró sacar del país a 100.000 personas.