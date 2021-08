Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, envía mensaje tras autolesionarse en prisión

La expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, manifestó el último martes 24 de agosto que ya “no quiere vivir”, dos días después de haberse autolesionado y en una jornada en la que la administración penitenciaria la sacó del penal en el que está recluida para hacerle nuevas pruebas médicas.

“Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando”, señala un mensaje de Áñez difundido en sus redes sociales.

La publicación está acompañada de un texto que indica que la exmandataria se encuentra “muy débil” y que está sufriendo de “forma permanente”, ya que cada 10 minutos alguien ingresa a su celda “no se sabe a qué” y eso la tiene viviendo en “alerta”.

“Vive en alerta, angustiada, sin descanso, porque desconoce qué le van a hacer. Si sedarla, envenenarla o trasladarla a un rumbo desconocido”, reza el mensaje.

Esta semana, Carolina Ribera, hija de Áñez, pidió tener acceso al historial médico de su madre, ya que indicó que desconoce el tratamiento que le están realizando. Por su parte, el Régimen Penitenciario sostuvo que no se le niega a nadie ese documento y que la joven participó en una junta médica.

El último sábado, el Ministerio de Gobierno informó que Áñez intentó generarse autolesiones , pero que la expresidenta interina estaba estable. Por su parte, la defensa de la exmandataria precisó que sus heridas necesitaron suturas.

Tras el hecho, expresidentes, autoridades locales y organismos internacionales como la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos expresaron su preocupación por la salud de Áñez.

La exmandataria boliviana vive en alerta en prisión. Foto: @JeanineAnez/captura de Twitter

Pruebas médicas

Áñez, que está recluida desde marzo en una cárcel de mujeres en La Paz, fue llevada a un centro médico privado para someterse a una tomografía neurológica.

“Esto va a determinar si hay lesiones en los músculos o los nervios”, indicó a los medios Mónica Molina, la médica encargada del estudio.

La expresidenta salió del penal este mes unas tres veces para someterse a distintas valoraciones clínicas. Su familia asegura que ella está débil, mientras que el Gobierno sostiene que está “estable” y apta para cumplir su detención preventiva.

Protestas en la cárcel

Una decena de reclusas de la cárcel donde Áñez está detenida se manifestó el martes para exigir un trato igualitario y denunciar supuestos “privilegios” de la exmandataria, una versión que es secundada por las autoridades para negar que sus derechos están siendo vulnerados.

El ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, aseguró que se “resguardan” los derechos de la exmandataria, pero insistió en que tiene “privilegios” frente a otras privadas de libertad.

En tanto, Ribera publicó unas fotografías en sus redes sociales para mostrar la celda de su madre. “Una cama, una mesa, dos sillas, una pequeña radio y un lavamanos. Esos son los ‘lujos’ de mi madre”, escribió la joven.

Jeanine Áñez está detenida preventivamente desde marzo por el caso denominado Golpe de Estado, basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.