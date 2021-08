Exministro afgano denuncia que los talibanes están asesinando a niños

A pesar de que los talibanes anunciaron que no tomarían venganza, diversos informes de la ONU advierten sobre ejecuciones. En esa línea, Masoud Andarabi, exministro del Interior, denuncia con indignación que estarían asesinado a niños.

“ Los talibanes están tratando de gobernar aterrorizando y matando a niños pequeños y ancianos. No pueden gobernar la nación con tales acciones ”, escribió Andarubi en su cuenta de Twitter.

Además, habló de la realidad que vive su ciudad natal, Andarab, donde se están realizando “allanamientos injustificados, capturando a personas sin justificación y asesinando a ciudadanos inocentes”.

El exfuncionario ha señalado que estos crímenes han provocado levantamientos populares de los afganos “para proteger su vida, honor, dignidad y propiedad”. Además, en una entrevista con el medio India Today, manifestó que la resistencia no iba a desaparecer: “Creo que habrá espaldas, empujones y resistencia”.

“Demuestra que si los talibanes no se adaptan al Afganistán de hoy, estas resistencias seguirán apareciendo [...] La resistencia continuará en cualquier forma en todo el país”, indicó. Asimismo, agregó que si no se quiere una rebelión, ellos deberán formar un gobierno electo y no un “emirato” antidemocrático.

Mientras tanto, existe un grupo que está resistiendo la toma del control de los insurgentes y que ha anunciado que no negociará su rendición. Además, exsoldados afganos se han unido a la milicia local en una base en el valle de Panjshir para luchar. Ellos emplean la bandera del Frente de Resistencia Nacional de Afganistán (NRF) que está dirigido por Ahmad Massoud.