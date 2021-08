Chileno debe pagar 15.000 dólares a exesposa porque abogada no asistió a audiencias

Un hombre oriundo de Valdivia (Chile) deberá pagar 12 millones de pesos chilenos —aproximadamente, 15.000 dólares estadounidenses— a su exesposa, ya que la abogada que lo representaba en su proceso de divorcio no asistió a las audiencias programadas. Ahora, el sujeto presentará una querella contra su exrepresentante por el delito de estafa, según el medio Meganoticias.

Esta especifica que el agraviado realizó un pago de 550.000 pesos chilenos (cerca de 700 dólares) a la profesional, aunque nunca hubo la intención de prestar los servicios contratados.

El demandante contrató a Paula González como su abogada en 2018, con la finalidad de que siguiera el proceso de divorcio en la región de Magallanes, donde vive su exesposa. Ambos habían acordado llevar un divorcio de común acuerdo.

Al cabo de un tiempo, el querellante dejó de recibir información por parte de la profesional, por lo que decidió revisar el estado del trámite en la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial. Allí pudo constatar que el juicio había sido archivado debido a la ausencia de su representante en las audiencias.

Incluso se percató que González había interpuesto una denuncia de divorcio unilateral por cese de convivencia en su nombre; sin embargo, señala que él no se encontraba al tanto de dicho proceso y que no lo había aprobado. El ahora demandante había perdido ese juicio debido a que su abogada no pudo presentarse a la audiencia preparatoria. Debido a ello, fue condenado a pagar 12 millones de pesos chilenos a su expareja por concepto de compensación económica.

Frente a ello, González ha señalado que el divorcio de común acuerdo sí fue tramitado, pero que la otra parte no quiso continuar con dicho proceso, ya que tenía derecho a una compensación económica. Por ello, interpuso el divorcio unilateral con un patrocinio y mandato que él mismo firmó.

“Tengo el patrocinio firmado por él. No tengo una firma que falsifiqué” , afirmó la demandada a Meganoticias.

En su defensa, la abogada ha manifestado que no pudo asistir a las audiencias porque se encontraba mal de salud, por lo cual otra abogada asumió el mando del proceso y fue ella quien perdió el juicio.

González afirma que lo ocurrido podría ser tipificado como una negligencia, mas no una estafa.