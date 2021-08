Fallece Igor Vovkovinskiy, el hombre más alto de Estados Unidos

A los 38 años falleció Igor Vovkovinskiy, el hombre que batió el récord Guinness como el más alto de Estados Unidos en el 2010.

“ Igor murió el 20 de agosto a las 22.17 horas en el hospital a causa de una enfermedad cardíaca. Su hermano mayor Oleh estuvo con él hasta el final ”, dijo su madre Svetlana Vovkovinska, en su cuenta de Facebook.

Vovkovinskiy nació con una afección llamada gigantismo hipofisario que se caracteriza por un exceso de la hormona del crecimiento durante la niñez. En su día a día tenía que lidiar con la poca accesibilidad, pues no podía entrar en los autos o encontrar un calzado de su talla, pues usaba un zapato de número 24 10-E.

Debido a problemas médicos, tuvo que salir de Ucrania en 1989 para irse a Rochester en New York, donde recibió tratamiento. A los 27 años participó en el programa The Dr. Oz Show, en el que formalmente se le distinguió como el hombre de mayor estatura en el país norteamericano.

Durante el show en TV, los responsables de Récords Mundiales Guinness establecieron que medía 2.35 metros y lo declararon el nuevo hombre vivo más alto de Estados Unidos. El récord anterior lo poseía George Belle, ayudante del sheriff de Virginia.

Tras obtener la distinción, Vovkovinskiy señaló que por fin tenía una prueba que le daba la razón. “Todo el mundo me pregunta siempre si estoy seguro de que soy el más alto y nunca pude demostrarlo. Ahora que tengo este certificado para colgarlo en mi pared, ¡por fin puedo demostrarlo!”, afirmaba.

En el 2012, hizo una colecta para reunir 16.000 dólares y así comprar zapatos hechos especialmente para él, pues contó que por mucho tiempo no ha podido usar un calzado de su talla que no le cause dolor , señaló la agencia AP.

Al final logró recolectar el doble de la cantidad que necesitaba y la marca Reebok le donó zapatillas de manera gratuita. Actualmente, el hombre vivo más alto del mundo es el turco Sultan Kösen, quien mide 2.51 metros.