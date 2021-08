Anthony Fauci pronosticó una fecha en la que la COVID-19 estaría controlada en Estados Unidos

Anthony Fauci, especialista en enfermedades infecciosas y uno de los principales asesores de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, en materia de COVID-19, pronosticó que la pandemia del coronavirus estaría controlada para marzo del siguiente año.

En una anterior declaración, Fauci proyectó el mismo panorama, pero para setiembre de 2022. Por ello, esta vez aclaró que fue un error y que este nuevo escenario sería posible solo si la mayoría de los norteamericanos toma la decisión de vacunarse lo más pronto posible.

La predicción fue hecha poco después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en sus siglas en inglés) aprobara de forma total la vacuna de Pfizer contra la COVID-19.

La vacuna ya no será catalogada como de “uso de emergencia” y el Gobierno podría tomar la decisión de realizar una campaña de vacunación obligatoria. Tal como lo viene haciendo el Pentágono, el cual el último domingo 22 de abril aseguró que la inmunización es un mandato para sus empleados.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los EE.UU . declaró para CNN que, si la mayor parte de la población se vacuna, el estado tomaría control de la situación en marzo del próximo año.

“¿Es ese el mejor escenario posible? Y, ¿qué significa tomar el control?”, preguntó el periodista de CNN, Anderson Cooper.

“No, Anderson. Tengo que disculparme. Cuando escuché el audio me di cuenta que me confundí, quise decir la primavera de 2022 (marzo). Así que hablé mal. En la conversación con Mary Louise Kelly me preguntó cuándo creía que íbamos a empezar a tomar el control y respondí que si podíamos superar este invierno y lograr que se vacunen la gran mayoría de las 90 millones de personas que aún no se vacunaron, espero que podamos empezar a tomar un buen control de la situación para la primavera de 2022 (marzo) . No quise decir otoño (setiembre). Cometí un error”, respondió Fauci.

El Gobierno de Biden continúa alentando a su población a usar cubrebocas, pues la circulación del virus aún es alta en diversos puntos del país, lo que ha sido demostrado con el disparo de los altos casos de contagio y hospitalizaciones debido a la COVID-19.