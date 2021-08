Samantha Wills, de 35 años, estuvo internada por la COVID-19 durante 16 días. La mujer se contagió en la última etapa de su embarazo. Pese a que pudo dar a luz, nunca llegó a conocer a su bebé. Su esposo, Josh Wills, antes de su muerte, escribió una carta narrando momentos inolvidables de ambos. Él hace un súplica para que población tome conciencia y se vacune contra el mortal virus.

El hombre, quien se queda a cargo de sus tres hijos, acompañó a su esposa durante su internación. Él no dudó en compartir a través de las redes sociales un desgarrador pedido, pues el último viernes 20 de agosto falleció la mujer con quien compartió momentos inolvidables y a quien le llamó la ‘reina de la familia’.

Sin embargo, pese al dolor que sentía en ese momento, Josh Wills pidió a todos que se vacunen contra la COVID-19. Conoce qué dice la misiva.

“ Pasé horas en la UCI el jueves y el viernes con mi esposa que falleció. Es real, los números son reales. Póngase la vacuna para que usted o su familia no tengan que pasar por lo que yo tuve que pasar ”, escribió en Twitter.

Líneas más abajo agrega: “ Mientras escribo esto, estoy acostado a su lado. Ella tiene 35 años, no está vacunada y está en un ataúd (…). Nunca pensé que escribiría algo como esto en los próximos años, si es que alguna vez lo haría (…). Hoy ha sido el peor día de mi vida. Perdí al amor de mi vida, Samantha, por COVID-19. Samantha peleó duro durante los últimos 16 días, pero al final simplemente no fue suficiente”, afirmó.

Josh comenta que su esposa logró dar a luz a la última de sus hijas, a quien no pudo ni siquiera sostener en sus brazos “ Me aseguraré de que Evie Grace sepa todo sobre la madre que nunca conocerá (…). Su madre, sus dos hijos mayores y yo estábamos a su lado. No sentía dolor y se sentía en paz cuando se nos fue”, resaltó el afligido esposo.

“Estamos orgullosos de ella, era una persona maravillosa, cariñosa y ha sido nuestra superhéroe durante las últimas semanas. Ella es ahora nuestro ángel de la guarda y permanecerá en nuestros corazones y pensamientos para siempre. Te amamos muchísimo y te extrañamos. Ojalá pudiéramos haberla ayudado a llegar a casa para vivir el resto de su vida con nosotros. Nunca dejaré de amarte y haremos todo lo posible para que estés orgullosa hasta que te veamos de nuevo. Duerme bien, mi Reina. Te amo”, termina el desgarrador mensaje de este viudo.