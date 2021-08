Afganistán: ¿de qué se hablará en la reunión de emergencia del G7?

La reunión de emergencia del Grupo de los 7 (G7) acerca de la crisis en Afganistán se dará este martes 24 de agosto con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, a la cabeza.

En la siguiente nota, conoce en qué consiste el G7, quiénes lo conforman y cuál será su rol en la crisis afgana durante esta semana.

¿Quiénes pertenecen al G7?

El Grupo de los 7 congrega a los jefes de Estado de las siete naciones con mayor poder económico, político y militar: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. La Unión Europea también cuenta con una cuota de representación en este grupo.

¿Por qué motivo se reúnen?

En esta ocasión se reúnen por la crisis política en Afganistán, cuya detonación fue la toma de Kabul por parte de los talibanes, un grupo de musulmanes armados con una interpretación radical del islam.

El G7 se encargará de la planificación y coordinación óptima para que sus connacionales y civiles aliados puedan evacuar de suelo afgano. Ante el nuevo régimen talibán, la mayoría de ellos temen por sus vidas tras ser considerados traidores.

¿Qué se busca concretar en la reunión?

El principal objetivo es elaborar un plan coordinado para evacuar a todos los ciudadanos del Aeropuerto Internacional de Kabul, considerando el apoyo que otros países pueden brindar en transporte aéreo y la agilización en el proceso de control de documentos.

No obstante, el G7 se enfrenta a un obstáculo aún no solucionado: la fecha límite será el 31 de agosto, día en que las tropas estadounidenses terminarán de replegarse . Después de ello, el Talibán señaló que no habría más evacuaciones.

Por esta razón, en paralelo, Boris Johnson y los otros líderes buscarán concertar con los talibanes para que se extienda el tiempo de evacuación.

Cabe recordar que cuando el G7 se reunió en junio ya se conocían los planes de EE. UU. para abandonar Afganistán; sin embargo, no conversaron sobre un plan de contingencia.

¿Se puede extender el plazo para la evacuación?

Es el punto más crítico. Entre los miembros del grupo hay discrepancias. Mientras que el presidente estadounidense, Joe Biden, señala que la esperanza está en que no se extienda el plazo calendario; Boris Johnson insiste en que debe existir “un frente común” para persuadir a los talibanes de que se acepten prórrogas.

Los talibanes, cabe recordar, han dicho que habrá “consecuencias” si se retrasa la fecha límite.

¿Cuál es la situación en el aeropuerto de Kabul?

Hasta el 22 de agosto, al menos 28.000 personas fueron evacuadas, pero decenas de miles continúan esperando. El 23 del mismo mes, la cifra de evacuados superó los 48.000.

No solo hay dificultades para la salida, sino también para la entrada. Cerca de 500 toneladas de suministros médicos no han podido entrar a la capital debido a bloqueos en el aeropuerto. A este hay que sumarle una próxima crisis alimentaria, ya que el país se quedaría sin fondos de la ONU para el próximo mes.

¿Es la única reunión?