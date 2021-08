Suspenden concierto que celebraría el fin de la COVID-19 en Nueva York por tormenta eléctrica

El concierto denominado We love New York City se suspendió este sábado 21 de agosto pese a la asistencia de miles de personas de diversas partes de Estados Unidos. El evento histórico celebraba el fin de la COVID-19 en Nueva York y el resurgimiento de la ciudad después de la crisis por la pandemia.

El productor musical Clive Davis y la empresa de entretenimiento Live Nation fueron los organizadores de este show que se realizaba en la Central Park. Ellos se vieron sorprendidos por una tormenta eléctrica vinculada con el posible impacto del huracán Henri que pudo haber puesto en peligro a los miles de asistentes que disfrutaban de la música.

El recital comenzó puntual a las 5.00 p. m. de este sábado con el espectáculo de la orquesta Filarmónica de Nueva York, que incluyó la reconocida obra “Rhapsody in blue”, del compositor estadounidense George Gershwin, y la canción “New York, New York”. Luego, el tenor italiano Andrea Bocelli se unió a la orquesta y cantó “You’ll never walk alone” y “O sole mio”.

El consagrado guitarrista mexicano-estadounidense Carlos Santana y el rapero haitiano Wyclef Jean hicieron bailar a la multitud en Central Park con el tema “Maria Maria”

¿Qué artistas estarían en el concierto?

El programa incluye a Andrea Bocelli, Wyclef Jean, Kane Brown, Barry Manilow, Bruce Springsteen, Cynthia Erivo, Don Lemon, Earth, Wind & Fire, Kenny ‘Babyface’ Edmonds, Lucky Daye, Elvis Costello, Gayle King, Jennifer Hudson, Jimmy Fallon, Journey, Jon Batiste, The Killers, LL COOL J, The New York Philharmonic, Patti Smith, Paul Simon, Polo G, Maluma, Carlos Santana y Rob Thomas. Citi y Expedia son los patrocinadores de la presentación.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.