Afganistán: el silencio de artistas e influencers tras la llegada al poder de los talibanes

Desde que Kabul, la capital de Afganistán, cayó en manos de los talibanes el domingo 15 de agosto, la vida de miles de sus ciudadanos se ve acorralada. La huida ante el temor del regreso de un régimen similar al que ya vivieron entre 1996 y 2001 acelera la migración. Uno de los mayores miedos al que se enfrenta la población es el inminente recorte de los derechos de las mujeres.

La situación caótica en el país también oprime a muchos personajes que, hasta hace poco, se desarrollaban como influencers y creadores de contenidos en las redes sociales.

Con la consolidación del nuevo régimen, el cambio se notó en inmediato. Las famosas, en particular, no han vuelto a interactuar con sus miles de seguidores de manera continúa por temor.

Tal es el caso de la cantante Aadiqa Madadgar, una de las estrellas de 22 años que triunfaba en Instagram con más de 180.00 seguidores y en YouTube con sus 21.000 suscriptores. Logró su reputación con su increíble voz tras concursar en el programa de talentos Afghan Star, pero dejó de mostrar su sonrisa un día antes de la toma de Kabul y, por primera vez, comentó los temas políticos y la dura situación que le toca vivir.

“No me gusta mostrar mis penas por internet, pero estoy harta de todo esto. Mi corazón se rompe al ver mi tierra, mi patria destruida lentamente”, fue lo último que escribió junto a una imagen con la bandera afgana.

De igual manera, la modelo Ayeda Shadab es un ícono para muchas jóvenes de su país y cuenta con 290.000 seguidores en Instagram y 400.000 en TikTok. Ella subía vídeos desfilando con las últimas novedades de sus tiendas, pero en sus últimas publicaciones mostraba su miedo ante las consecuencias de la llegada al poder del Emirato Islámico de Afganistán.

“Si los talibanes toman Kabul, las personas como yo no estaremos seguras”, declaró a la cadena alemana ZDF durante una entrevista. “A las mujeres que, como yo, no llevamos velo y trabajamos no nos aceptan” , agregó. En ese entonces también aseguró que estaba lista para salir y, recientemente, anunció que se encontraba en Turquía.

Otros famosos e influencers siguieron sus pasos. Aryana Sayeed fue rescatada en un avión del ejército de Estados Unidos. La cantante compartió una fotografía desde la nave que la llevaría a Doha.

“Estoy bien, estoy a salvo después de unas noches que no podré olvidar jamás. Mi corazón, mis oraciones y mis pensamientos estarán siempre con vosotros”, suscribió.

Miles de afganos, sobre todo las mujeres y las minorías religiosas, temen que sus publicaciones en redes sociales los puedan comprometer. Muchas recuerdan la visión de la ley islámica impuesta hace más de dos décadas y que ahora se reinsertaría.

Dicha norma prohibía a las mujeres salir de sus casas sin un acompañante masculino de la familia, trabajar, recibir una educación. La pena por delitos como el adulterio eran los latigazos y la muerte.