Colombia: reconocen por primera vez el derecho de una persona a ser de género no binario

Una graduación de Artes Plásticas en el conservatorio de música Antonio María en Cali, Colombia, se convirtió en un hecho histórico en el país, ya que es la primera vez que se reconoce en un documento legal a una persona como perteneciente al género no binario.

Se trata de Johnajohn Campo Betancourt, quien recibió el título de “maestre en Artes Plásticas”, luego de expresar que no se identificaba completamente con el sexo masculino o femenino.

“ Desde mi infancia siempre he tenido características masculinas y femeninas, y nunca he encajado en el imaginario social de cómo debería ser un hombre o una mujer. Por eso, desde 2017, adopté el género ‘no binarie’ , pues en él encuentro un reconocimiento a mi expresión real de género”, señaló Campo, de acuerdo con la revista Semana.

Por esta razón, envió una solicitud al Instituto Departamental de Bellas Artes para que se reconociera una tercera opción de titulación no binaria, explicó en su cuenta de Facebook. De esta manera, gracias a una sentencia de la Corte Constitucional, el consejo académico dio medidas para incorporar la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo.

”A la cual me acojo y dejo como precedente mi testimonio como la primera maestre en artes plásticas para que otras personas trans, no binarias, etc. tengan las herramientas jurídicas y puedan enunciarse como quieren ser reconocidas”, detalló en la red social.

Para Johnajohn, que su título profesional la nombre como “maestre” es un gran progreso para las personas de la comunidad LGTBIQ en el reconocimiento de sus derechos, sobre todo para quienes se identifican como no binarias, y para los hombres y mujeres trans.

“Normalmente, los procesos de titulación siempre han estado anclados al género binario. En estos casos, de acuerdo a tu nombre te corresponde ser licenciado o licenciada. En el caso de una persona que está en tránsito o que es no binaria, esta situación genera un vacío legal que aproveché y solicité a través del Instituto Departamental de Bellas Artes lo que se establece en la resolución de la Corte Constitucional”, dijo a la emisora Caliente de Cali.

Ahora, Johnajohn buscará impulsar su proyecto de grado junto a la fundación Twiggy, el cual gira en torno a la memoria de la comunidad trans en la capital del Valle del Cauca, y con el cual visibiliza historias de discriminación y persecución.