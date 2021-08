La portavoz del Ministerio de Exteriores de Beijing, Hua Chunying, reafirmó la defensa por parte del régimen chino— liderado por Xi Jinping— a los talibanes que tomaron control de Afganistán acabando con el Gobierno. Asimismo, solicitó a los países democráticos no juzgar a los nuevos líderes de la nación islámica tras señalar que los extremistas se habrían vuelto más racionales de lo que eran hace 20 años.

“Los talibanes de Afganistán están hoy más tranquilos y racionales que la última vez que estuvieron en el poder. Animamos y esperamos que los talibanes de Afganistán pongan en práctica lo que han dicho en los últimos días”, señaló Hua al diario South Morning China Post.

En esa línea, la mandataria recalcó que los demás países debían ser más “objetivos” a la hora de emitir un juicio sobre la situación de Afganistán.

“El rápido cambio de la situación en Afganistán demuestra que el juicio que el mundo exterior emitió en el pasado sobre la nación carecía de objetividad y de una comprensión exacta de la opinión pública afgana”, señaló la vocera de la Cancillería china justificando el accionar de decenas de talibanes en los últimos días.

Asimismo, mencionó que los diferentes países no deberían analizar la situación solamente desde los hechos vividos en años anteriores en la nación islámica : “A la hora de abordar un problema, no debemos depender solo de lo que ha ocurrido en el pasado, sino también de lo que está ocurriendo ahora. Esto se hace no solo escuchando lo que se dice, sino también observando lo que se hace”

Planes de China

En anteriores declaraciones dadas el último 16 de agosto, la portavoz de la Cancillería asiática había declarado las intenciones de China por mantener “relaciones amistosas” con los talibanes tras su toma de mando.