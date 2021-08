“Perdí todo”: Miguel Ángel Félix Gallardo, tras 32 años, rompe su silencio

Poco queda de la imponente imagen que transmitía. Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador y líder del extinto Cartel de Guadalajara , considerado el “Jefe de Jefes”, brindó una entrevista a Telemundo luego de más de tres décadas de estar en el penal estatal de Puente Grande (independiente al penal federal que fue cerrado en setiembre del 2020) en México, al ser acusado por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA, en 1989.

Desde su captura, poco o nada se supo de él . Su juicio duró más de 28 años y fue condenado el 2017 a 37 años de prisión por los asesinatos de Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Más allá de eso, el excapo prefirió mantenerse en silencio, conservando con él mucho misterio, por lo que los pasajes importantes de la conversación que se mostrarán a continuación han despertado el interés del público.

“Mi familia esta haciendo un hoyo para enterrarme”

Con esas fuertes palabras y en una silla de ruedas, Félix Gallardo inicia sus confesiones a la periodista Issa Osorio. Suena decaído o deprimido al hablar, mientras cuenta que ha perdido la sensibilidad en sus ojos y oídos.

“Mi salud es pésima. Mi familia, está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida. Ninguno. Puesto que perdí todo, perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos”, enfatiza Félix Gallardo sobre su salud.

El exnarcotraficante confiesa que concede la entrevista por la insistencia de la comunicadora que, hace muchos años, buscaba reunirse con él, para luego seguir hablando de su estado.

“No tengo pronóstico de vida, usted ya lo está viendo. Fui cercenado del estómago, me quitaron ocho hernias. Me privaron de la vista, me privaron de los oídos y, como ve, no puedo caminar”, continúa Miguel Ángel.

Según los portales mexicanos, la entrevista completa será transmitida el miércoles 18 de agosto por la cadena Telemundo.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado un sábado 8 de abril de 1989 por la noche, en Guadalajara. Tras su arresto, le fueron incautadas diversas propiedades. Se calcula que su fortuna estaba estimaba en 500 millones de dólares; además, tenía 50 casas y 200 ranchos.