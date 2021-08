El trabajo digital y de datos de la periodista del diario La República María José Vargas, en su artículo “Migración venezolana: una oportunidad que importa”, fue elegido como uno de los ganadores de la Segunda Edición del Premio Suramericano de Periodismo sobre Migración, desarrollado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El reportaje ganador trata sobre la realidad de familias venezolanas en Perú, sus historias de persistencia, en la que buscan la oportunidad de integrarse y subsistir, mientras ponen en manifiesto su espíritu emprendedor. Esta información está acompañada de datos que muestran una visión más cercana al tema.

Lo mencionado en el párrafo anterior se alinea al objetivo del concurso, que es reconocer contenidos periodísticos destacados de la región que evidencian cómo la migración impulsa el desarrollo sostenible.

“Este premio me ha tomado por sorpresa y estoy agradecida por eso. Condecorar a los periodistas que cubrimos migraciones es un plus para que sigamos mostrando una realidad tan sensible que está por toda nuestra región y también motiva a otros a contar historias. (...) Esta migración venezolana nos está enseñando a todos en el continente. Nos ha enseñado a buscar un nuevo hogar, como en mi caso, porque también soy migrante, y también nos enseña a recibir, a entender, a empatizar y a ser mejores. Este momento que vivimos es para reflexionar mucho”, comenta María José al respecto.

El jurado de la OIM estuvo compuesto por expertos y autoridades internacionales relacionadas con asuntos de migración, entre ellos: Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Luis López-Calva, director regional para América Latina y el Caribe (PNUD); María Noel Vaeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres; y Marcelo Pisani, director regional de la OIM para América del Sur.

Junto a María José Vargas, otros nueve periodistas obtuvieron un galardón, todos ellos recibieron una estatuilla especial y una beca de producción periodística para realizar un trabajo de reportería sobre migración con enfoque en desarrollo sostenible.

La República y sus integrantes, de esta manera, siguen contribuyendo con informar objetivamente, y con nuevos tratamientos digitales, sobre las diversas problemáticas de nuestra sociedad, América y el mundo.