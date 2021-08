Medios estadounidenses piden ayuda a Joe Biden para evacuar a sus periodistas de Afganistán

Ante la crisis que se vive en Afganistán tras la toma de Kabul por parte de los talibanes, los editores de los diarios estadounidenses The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post mostraron su preocupación por el bienestar de sus trabajadores en el país.

Es por ello que remitieron una carta dirigida al presidente de EE. UU., Joe Biden, en la que le piden garantizar la seguridad de sus corresponsales y que puedan abandonar la capital afgana junto con sus familias.

“En los últimos veinte años, valientes colegas afganos han trabajado sin descanso para contribuir al New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal, a compartir noticias e información de la región con el público. Ahora, esos colegas y sus familias están atrapados en Kabul y sus vidas corren peligro”, indicaron.

“Como empleadores, buscamos ayuda para nuestros colegas y como periodistas buscamos una señal de que el Gobierno protegerá a la prensa libre. Bajo esa luz, pedimos al Gobierno de EE. UU. que actúe con urgencia y tome tres pasos concretos necesarios para proteger su seguridad”, se lee en el comunicado.

Los editores de los tres medios piden a Biden facilitar el acceso seguro al aeropuerto controlado por los Estados Unidos, un salvoconducto a través de una puerta de acceso protegida al aeropuerto y, finalmente, traslado vía aérea fuera del país.

La carta está firmada por Frederick Ryan, editor y director ejecutivo de The Washington Post, Almar Latour, editor de The Wall Street Journal y A. G. Sulzberger, presidente y editor de The New York Times.