El vocero de los talibanes sostuvo que la seguridad de la población "está garantizada" al resaltar que su deseo es tener "paz" y "estabilidad"."Desafortunadamente, el último gobierno fue débil, no cumplieron sus promesas", añadió Mujahid citado por medios españoles.

Ex vicepresidente afgano promete seguir resistiendo frente a los talibanes

Los talibanes se han hecho con el control de casi todo Afganistán, pero en el valle del Panshir, al noreste de Kabul, un hombre, el ex vicepresidente Amrullah Saleh, promete seguir resistiendo.Enemigo de los islamistas radicales que ahora están al mando del país, Saleh se retiró a la última región que aún no está en sus manos: el valle de Panshir."No decepcionaré a los millones de personas que me han escuchado. Nunca estaré bajo el mismo techo que los talibanes. NUNCA", escribió en inglés el domingo en su cuenta de Twitter antes de pasar a la clandestinidad.Fuente: AFP