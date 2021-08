Argentina: ‘Marcha de las piedras’ en memoria de fallecidos por COVID-19

Este lunes 16 de agosto, familias argentinas realizaron la ‘marcha de las piedras’ en memoria de todos los fallecidos por COVID-19 en el último año y medio y, al mismo tiempo, se manifestaron en contra del Gobierno de Alberto Fernández por su gestión sanitaria de la pandemia.

La convocatoria, difundida a través de redes sociales mediante los hashtag #MarchaDeLasPiedras y #VoluntariosMarchaDeLasPiedras, llamó a que cada asistente deposite una piedra frente a lugares simbólicos como la Casa Rosada (sede del Ejecutivo), la residencia presidencial de Olivos (en Buenos Aires) y otros sitios emblemáticos al interior del país.

Cada piedra llevaba inscripciones de los nombres de las víctimas, la fecha y lugar de deceso y otros símbolos en homenaje a los muertos. Según voceros oficiales del Gobierno, las piedras serían recogidas “para guardarlas adecuadamente y encarar la construcción de un espacio para la memoria” .

“Vine a traer las piedras de mi sobrina, de 31 años, y de su tío de 58. El presidente hace lo que quiere mientras nosotros obedecíamos. Aquí estamos y nuestros familiares están ahí”, dijo a la agencia AFP Miriam Deleppe, una empleada de la Plaza de Mayo.

Asimismo, la marcha adquirió otra dimensión a causa de la indignación por la filtración de una foto del 14 de julio del 2020 donde se muestra al presidente Fernández celebrando el cumpleaños de la primera dama, Fabio Yañez, durante la cuarentena más estricta de Argentina.

La reunión que tuvo lugar en la residencia presidencial de Olivos ocurrió cuando a los argentinos se les restringió los viajes al interior del país e incluso las ceremonias fúnebres.

“Nosotros nos quedamos haciendo lo que el presidente pedía y él hizo todo lo contrario de lo que había que hacer. Y esa es la rabia, el repudio y el silencio. Creo que las cosas se pagan y en algún momento le van a pasar la factura”, señaló Raquel Corts, al dejar sus piedras frente a la Casa Rosada.

No obstante, hoy mismo, Fernández declaró: “Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo: me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumenta mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran. Es lo único que consiguen ”.

Al finalizar la jornada, Argentina llegó a la cifra de 109.105 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

Con información de AFP