“ Me preocupa cómo voy a salir ”, estas fueron las palabras que mencionó el periodista y documentalista chileno Jorge Said, de 55 años, que se encuentra en Kabul, en la capital de Afganistán, en medio de la crisis por la reconquista de los talibanes.

El comunicador, quien planifica su salida inmediata del país, afirma que los oficiales de inteligencia de Afganistán aseguraron el último sábado 14 de agosto que la ciudad caería dentro de uno o tres meses. Sin embargo, en menos de 24 horas, los talibanes ya irrumpen Kabul ante la fuga del presidente Ashraf Ghanique y el colapso del Gobierno.

Said narró al medio de comunicación BBC: “ Los periodistas estamos muy preocupados por cómo vamos a irnos, aunque no creo que seamos los mayores afectados (…) desde la embajada estadounidense la única respuesta que me han dado es si estoy dispuesto a tomar un avión en cualquier minuto. Tengo todas las maletas listas. El pasaje, por suerte, no me lo cobrarían hasta llegar a Estados Unidos” .

En ese panorama de preocupación, el también documentalista dijo que la situación es muy crítica, puesto que los talibanes habían entrado a su hotel. Aunque no llegaron a su habitación, este pensó lo peor, ya que los extranjeros tienen que estar escondidos.

“Quienes estuvieron con ellos dicen que fueron muy amables, que no preguntaron por extranjeros, que era lo que más temíamos (…) Mi hotel en Kabul es de alta seguridad. Hay tres puntos de control con varios guardias armados, pero cuando llegaron los talibanes, bajaron las armas y los dejaron pasar ”, señaló el periodista a la BBC.

Asimismo, sostiene que en la calle hay mucho nerviosismo. No se sabe muy bien cómo van a actuar los talibanes. En esa corriente, señala que la población de Afganistán piensa que está siendo astuta por el trato que está brindando en las últimas horas.

“ Antes tuvieron otro tipo de comportamiento de cuando estuvieron en el poder hace décadas (…) la gente aquí desconfía por lo que pasó en otras provincias, donde ejecutaron a soldados rendidos y castigaron a mujeres por no llevar burka”, indicó Said.

Huyen de Afganistán

En el aeropuerto hay más de 5.000 o 10.000 personas que están allá sin ningún tipo de facilidades. Hay mucho terror en las calles. La gente está agresiva. Muchos pelean. Para los periodistas se ha vuelto muy difícil trabajar. Es casi imposible porque nos reconocen el acento.

“ Casi no queda un cajero con dinero. Miles de personas tratan de sacar lo último de los bancos . Ayer grabando se vino una multitud contra mí. Es muy peligroso No se sabe quién es talibán y quién no porque los talibanes visten de civiles, como cualquier otro afgano”, sentenció el periodista chileno.