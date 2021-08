Reunión social deja a Alberto Fernández en una crisis política

Pocas veces Clarín y La Nación, los principales diarios de la Argentina, muestran en su portada la misma foto. Pero ayer hubo una excepción, una reunión social que ha dinamitado el ambiente político y ya resultó costosa para el presidente Alberto Fernández.

En julio del 2020, cuando el país mantenía las más duras restricciones a causa de la pandemia, Fernández recibió en la residencia presidencial de Olivos a una decena de personas para celebrar el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez.

“El 14 de julio, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta de que no debió haberse hecho, y lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento”, dijo en un acto.

Alberto Fernández, Argentina.

Las consecuencias fueron inmediatas: la principal coalición opositora ( Juntos por el Cambio) presentó en la Cámara Baja un proyecto de resolución para promover un juicio político contra el mandatario por presunto mal desempeño y por la eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

Las posibilidades

Expertas consultadas por La República coincidieron en que el juicio político es improbable. El oficialismo tiene mayoría en el Parlamento, donde se necesitan 172 votos de la Cámara de Diputados y 48 en el Senado.

“Es imposible, es un arma de presión, de escándalo preelectoral por parte de la oposición”, subrayó Florencia Misino, politóloga de la Universidad de Buenos Aires. “Obviamente la oposición apunta a los huecos que deja el Gobierno para presionar, deslegitimar al Gobierno y sacar rédito político”.

Para el 14 de noviembre próximo están previstas elecciones legislativas de medio término, que pueden ser relevantes para la aplicación de reformas.

Misino reconoció que hay “malestar” entre la ciudadanía, pero matizó la crisis política. “A diferencia de Perú, por ejemplo, el sistema de partidos es estable y la democracia funciona bien”.

El factor de la pandemia

Carolina Barry, de la Red de Politólogas, señaló que la pesadumbre en la nación está justificada por la alta incidencia de coronavirus e indicó que “es muy difícil cuantificar cuánto va a afectar al presidente”.

“No hay forma que con más de 100.000 muertos esto no se vea afectado a nivel de la ciudadanía”, afirmó Barry. “Esto genera un malestar muy profundo en sectores muy grandes de la ciudadanía”.

Sobre Fernández no hay sondeos recientes, pero Barry estima que su popularidad debe estar en torno al 30%, mientras que Misino la sitúa en 45%.

“Está en su momento más bajo, creo que está en el 30%, que es el histórico que está manteniendo el kirchnerismo; las fotos afectan y mucho”, agregó la doctora en Ciencia Política.

La búsqueda

Indagan. Medios locales informaron que desde el Ejecutivo ya buscan a la persona culpable. “El principal sospechoso de la filtración es el peluquero de Fabiola, Federico Abraham”, apuntó Clarín al citar una fuente.