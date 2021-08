El hijo de Alberto Fernández, presidente de Argentina, ha recibido su documento de identidad en el que se identifica como persona no binaria, es decir, que no se reconocen con el género femenino ni masculino. Ocurre casi un mes después que el Gobierno argentino incluyera por decreto la categoría “X” en los documentos personales.

El joven de 26 años, quien además es drag queen, difundió el jueves 12 de agosto un video por redes sociales en el cual presentó su nuevo DNI como Tani Fernández Luchetti y la “X” en el campo sexo.

“Está bueno entender que un plástico no dice quién sos ni define tu identidad ni nada por el estilo”, comentó Tani, único hijo del mandatario. “Pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, entonces estoy muy feliz”.

Hijo del primer matrimonio de Fernández con Marcela Luchetti, Tani nunca aceptó públicamente su anterior identificación. En su lugar, empleaba el nombre artístico que asume durante sus presentaciones artísticas: Dyhzy.

Desde el miércoles 21 de julio, Argentina permite que las personas no binarias se identifiquen en su documento y pasaportes con una “X”, una iniciativa hasta ahora inédita en América Latina. El mismo día su hijo anunció que iniciaría el trámite del documento no binario.

“Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible, y cada día estamos más cerca del ideal, que va a ser cuando todos y todas seamos ‘todes’ y a nadie le importe el sexo de la gente”, aseveró el gobernante argentino en un acto en Buenos Aires en el que se entregaron a tres personas los tres primeros documentos con la nueva normativa.

“Seguimos conquistando derechos. Ningún retrógrado nos va a parar”, celebró Tani Fernández tras ese anuncio y pidió respeto por su autopercepción como persona no binaria. También repudió a los medios locales que lo llaman con su nombre anterior.

“No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”, remarcó Dyhzy. El gobierno argentino oficializó la medida en un decreto publicado este viernes 23 en el Boletín Oficial, que especifica que personas con identidades no binarias pueden acceder a un DNI y a un pasaporte en el que se respete su identidad de género autopercibida.

Pueden acceder a este derecho, acudiendo a las oficinas públicas correspondientes, las personas con nacionalidad argentina que quieran tramitar el cambio de su DNI y también las extranjeras que residen en el país y tienen documento argentino.

Con información de EFE.