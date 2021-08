Morales contradice a la ciencia y cree que la pademia “es parte de una guerra biológica”

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se ha pronunciado sobre la pandemia de COVID-19 con comentarios que contradicen a la ciencia durante una reciente visita a Perú.

En conferencia de prensa, responsabilizó al denominado “Nuevo Orden Mundial” por la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

“Sobre la pandemia, estoy convencido que es parte de una guerra biológica. El capitalismo, el imperialismo que exporta armas nucleares, armas químicas, hasta biológicas”, dijo el expresidente boliviano.

Para Morales, la pandemia busca eliminar a la población de mayor edad, pobre y con discapacidades, que supuestamente resulta improductiva y representa una carga social.

“Soy defensor de los derechos colectivos, de los derechos de la gente más pobre, para el capitalismo, la gente pobre es gente innecesaria para el Estado”, aseguró Morales.

“Esta pandemia, a quien primero mata es a los viejos y viejas, a la gente con discapacidad. Por eso, estoy convencido que esta pandemia es parte de una guerra biológica”, subrayó Morales, que gobernó Bolivia de 2006 a 2019.

Por otra parte, Morales descartó ser asesor del presidente de Perú, Pedro Castillo, pero sostuvo que tiene enormes coincidencias con su programa de gobierno.

Evo Morales: “Queremos una OEA del pueblo y no del imperio”

Morales mostró su postura en contra de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que catalogó como un organismo que “promueve golpes de Estado”.

“Queremos una OEA del pueblo y no del imperio. Queremos una OEA al servicio de gente humilde, de gente pobre, y no una OEA antidemocrática, no una OEA que solo promueva golpes de Estado . El imperialismo y el capitalismo imponen sanciones económicas, bloqueo económico, promueven golpes de Estado a Gobiernos antiimperialistas”, agregó.

Con información de AFP.

