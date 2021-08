Maduro sobre negociación: “Vamos a México de manera autónoma, no por chantaje ni amenazas de EE. UU.”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. anunció este jueves 12 de agosto que su hijo, Nicolás Maduro Guerra, formará parte de la delegación del régimen que viajará a México para la negociación con la Plataforma Unitaria liderada por Juan Guaidó.

“Nicolás Ernesto forma parte de la comisión de diálogo que va para México encabezada por el doctor Jorge Rodríguez. Van para México al diálogo con la oposición extremista de derecha gobernada desde Estados Unidos. Vamos a dialogar con la oposición pitiyanqui, proyanqui, con los esclavos del Gobierno de EE. UU. Hay que dialogar hasta con el diablo. Vamos con la cruz, con el agua bendita, con las bendiciones de Dios”, expresó en una transmisión del canal estatal.

El mandatario venezolano agradeció al Gobierno de México por servir como sede para los encuentros y anunció que le otorgaba “poderes plenipotenciarios” a Jorge Rodríguez como jefe de su delegación, reseñó el portal Monitoreamos.

No obstante, Maduro aseguró que no se someterá a supuestas “amenazas” por parte de la Administración de Joe Biden.

“Hoy salió a declarar una basura ahí, no sé ni el nombre, amenazando a Venezuela. Venezuela va al diálogo de México de manera autónoma e independiente, y no se somete a chantaje ni amenazas de EE. UU. No nos sometemos a chantaje de ningún tipo. Hagan ustedes lo que tengan que hacer”, agregó.

Está previsto que la negociación inicie el viernes 13 de agosto con la mediación de Noruega. En tanto, EE. UU. expresó su apoyo a las conversaciones entre el Gobierno madurista y la oposición venezolana. Sin embargo, han advertido que “Maduro tiene historial de utilizar las negociaciones para permanecer indefinidamente en el poder”.

LR PODCAST: Escucha el más reciente episodio de Vuelta al Mundo