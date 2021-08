La carrera de Andrew Cuomo: de la cúspide al abismo

Con la renuncia de Andrew Cuomo a la gobernación de Nueva York, los analistas coinciden en que se desvanecieron sus futuras posibilidades de postular a la presidencia de los Estados Unidos representando al Partido Demócrata, la agrupación que ya no lo ve como uno de los favoritos para suceder al presidente Biden, sino que le da la espalda convencida de que las graves denuncias por acoso sexual en su contra son reales y deben ser condenadas, sobre todo, dentro del terreno político .

Atrás quedó su figura paternal vista durante el inicio de la pandemia, la cual aumentó su popularidad entre los neoyorquinos. El comparecer todos los días frente a cámaras y emplazar al mismo Donald Trump, entonces mandatario que había empleado un discurso poco serio mientras millones de personas morían en el país, le valió a Cuomo para que diera calma a los norteamericanos y obtuviera el respaldo de más de la mitad de los ciudadanos de su estado. Sin embargo, tras ser conocido aquel dilapidante informe de 165 páginas logradas por la Fiscalía de Nueva York, que recopila 11 testimonios de extrabajadoras del Gobierno que se sintieron acosadas por la hoy exautoridad, le sirvió a ese mismo porcentaje de personas para convencerse de que el demócrata ya no debe permanecer más en el cargo.

Al rechazo de los demócratas, que fue avivado por el pedido del mismo presidente Biden y otras importantes figuras del partido, se le sumó la condena de los integrantes del Partido Republicano.

Hoy, con Cuomo fuera de carrera, comienzan a resonar nuevos nombres para competir en las internas del partido de Gobierno en las próximas elecciones. La figura de Kamala Harris se fortalece y la de Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York, comienza a posicionarse en el tablero político.

Camuflar el acoso

“Me he familiarizado demasiado con la gente. Mi sentido del humor puede ser insensible y desagradable”, dijo el gobernador en un largo discurso en el que anunció su renuncia para no retrasar la gobernabilidad de Nueva York ante el inminente proceso de impeachment que se dispuso a abrirle la Asamblea Estatal.

“En mi mente, nunca he cruzado los límites con nadie. Pero no me di cuenta de hasta qué punto se han redibujado los límites. Hay cambios generacionales y culturales que no aprecié del todo”, subrayó.

Audrey Nelson, una experta en comunicación de género en Colorado, calificó de “chivo expiatorio” que Cuomo culpara a una desconexión generacional.

“El espacio personal es el espacio personal, no es generacional”, dijo.

La invasión de ese espacio, “si se quiere reducirlo a un simple concepto, se trata de poder”, dijo Nelson a AFP.

Aun así, pese a las masivas pruebas recogidas por la Fiscalía de Nueva York, el exgobernador atribuye esta investigación a un interés político que busca deshabilitarlo políticamente. Además, calificó de falsas las investigaciones periodísticas realizadas en torno a las denuncias que se hicieron en contra del demócrata.

Nueva gobernadora

Histórico. La vicegobernadora Kathy Hochul será quien suceda al demócrata en adelante. Foto: AFP

La demócrata Kathy Hochul, que se desempeñaba como vicegobernadora, lleva en el cargo desde 2015, siempre al lado de Cuomo, y será según las normas neoyorquinas quien lo suceda una vez que abandone oficialmente el puesto dentro de 14 días.

Hochul se convertirá así en la primera mujer en asumir ese cargo y quien deba darle gobernabilidad al estado.

“Estoy de acuerdo con la decisión del gobernador de dimitir. Es lo correcto y va en el mejor interés de los neoyorquinos. Como alguien que ha servido en todos los niveles de gobierno y es la siguiente en la línea de sucesión, estoy preparada para liderar como la gobernadora número 57 del estado de Nueva York”, dijo Kathy Hochul, quien desde el principio condenó a Andrew Cuomo.

Un duro tropiezo del partido

Antonio Camborda, internacionalista USA

Esta dimisión le significa un duro tropiezo al partido demócrata, porque Cuomo, debido a su gran actuación durante la pandemia, se perfilaba como posible candidato a la presidencia en el 2024.

En su defensa, el exgobernador dice que por su descendencia de italianos, desde su infancia está acostumbrado a besar a hombres y mujeres, pero “siempre con respeto”.

Además, se le recuerda a Cuomo por haber promulgado una ley del estado para castigar y sancionar el acoso hacia las mujeres y él era un baluarte de esta defensa, sobre todo a quienes trabajaban bajo su entorno. Hoy no puede sostener esa misma imagen, pues las fuertes acusaciones que crecieron como una bola de nieve y lo dejaron ad portas de un proceso de impeachment en torno a él lo desdicen y condenan políticamente.