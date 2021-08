Reaparece el Mencho y amenaza a medios de México en supuesto comunicado del CJNG

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ‘el Mencho’, uno de los hombres más buscados por México y Estados Unidos (EE. UU.), habría amenazado este lunes 9 de agosto a medios mexicanos por la cobertura que realizan en el estado Michoacán acerca de la inseguridad.

En un video divulgado en Twitter un hombre con la cara tapada y rodeado de sujetos fuertemente armados, mencionaron puntualmente a Televisa, El Universal, Milenio y en especial a la periodista Azucena Uresti.

“Azucena Uresti donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono”, aseveró en el audiovisual.

El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), exigió a medios de comunicación de México que “no protejan en sus noticias” y “sean parejos porque yo no estoy en contra de la libertad de expresión”.

Acusó al narcotraficante Juan Farías Álvarez, alias ‘El Abuelo Farías’, y a Hipólito Mora, exlíder de los grupos de autodefensas de Michoacán, de ser extorsionadores y delincuentes. Sostuvo que está en contra de quien “le tira directamente” a él.

“No se ladeen de un solo lado, no acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero, porque nunca me habían pegado a mí directamente”, subrayó. “Aquí a la orden, el señor Rubén Oseguera Cervantes, su amigo para los que me quieran de amigo”.

Durante la lectura del comunicado, se le escucha decir que él “sí sabe trabajar” y admite que vive del narcotráfico.

“Yo soy narcotraficante a mucho orgullo y mi lugar me ha costado, no me lo he ganado a costilla de nadie”, dijo.

El pronunciamiento oficial del coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República de México. Foto: @JesusRCuevas/Twitter

Ante esto, el vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez, aseguró que por “las amenazas a medios de comunicación, por parte del CJNG, el Gobierno federal tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados”.

“Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos”, agregó en la red social.

El Mencho se encuentra en la lista de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) de EE. UU., con una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.

LR PODCAST: escucha el último episodio de Vuelta al Mundo: