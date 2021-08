Medios de México se solidarizan con periodistas amenazados por ‘El Mencho’

A través de la cuenta de Twitter Noticieros Televisa, medios de comunicación mexicanos difundieron un comunicado conjunto rechazando las amenazas de ‘ El Mencho ’ contra El Milenio, El Universal, Televisa y particularmente contra la periodista de televisión Azucena Uresti.

Los firmantes fueron 19 medios, entre cadenas de televisión y portales periodísticos independientes. Entre los más conocidos destacan los nombres de Televisa, TV Azteca, La Silla Rota, Animal Político, El Heraldo de México y El Universal.

En la proclama se puede leer que se encuentran en contra de los “grupos criminales inconformes con la cobertura periodística del conflicto en Michoacán”, en clara alusión a los reportajes sobre la inseguridad en esta zona.

Los firmantes exhortan “salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales”. Foto: @NTelevisa_com / Twitter.

Asimismo, exigen al Gobierno federal y demás autoridades “salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales”, exhortando que se respeten “los mecanismos de protección que ampara la ley”.

Cabe recordar que este lunes 9 de agosto se difundió a través de Twitter un video donde miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encapuchados y armados, volcaron sus amenazas contra los periodistas.

“Azucena Uresti, donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes , yo no soy cobracuotas ni extorsiono”, se escucha en el audiovisual.

El comunicado, por otro lado, es crítico al señalar la peligrosidad de ejercer el periodismo en el país. “Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación”, sostienen.

México es uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión de periodista. Solo en el 2020, al menos cuatro fueron víctimas de atentados dirigidos y un quinto murió después de fotografiar una escena del crimen.

Las cifras del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que, desde diciembre del 2018 hasta la actualidad, 45 periodistas fueron asesinados.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alías ‘El Mencho’, es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los hombres más buscados por el Gobierno mexicano y norteamericano. Actualmente, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su captura.