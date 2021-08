Protestas en Francia: multitudinarias marchas contra la ampliación de medidas sanitarias

En más de 150 ciudades de Francia, los opositores a las medidas de control de la COVID-19 ocuparon las calles al grito de “libertad” para manifestarse en contra de las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno de Emmanuel Macron. El pasaporte de vacunación es la disposición más criticada.

Este pasaporte, también llamado en otros países como “pase verde”, será obligatorio a partir del 9 de julio. De esta manera, los ciudadanos franceses que quieran asistir a lugares públicos como restaurantes, bares y hospitales, así como quienes viajen tramos largos en tren, bus o avión deberán presentarlo a fin de que se sepa que están inmunizados.

Otros documentos de igual valor que este certificado COVID-19 serán el test de PCR negativo o una prueba de haber superado la enfermedad. Las autoridades, además, instaron a que el personal de salud francés deberá vacunarse obligatoriamente.

Si bien este conjunto de acciones preventivas, que ahora han sido ampliadas por el aval del Tribunal Constitucional, pretende que la mayor parte de su población complete sus dosis contra la COVID-19 y así la propagación disminuya, algunos ciudadanos lo han interpretado como una medida coercitiva en una “sociedad de control” y señalan que los están “obligando indirectamente” a vacunarse.

Por tal razón, el grupo de protestantes que se manifestó por cuarto sábado consecutivo esta vez ha congregado no solo a críticos de la obligatoriedad del pasaporte sanitario y al movimiento antivacunas, sino además a diversos políticos de la derecha francesa.

“Aunque no me quedará otro remedio, voy a boicotear a todos los comercios que lo pidan. Soy creadora, voy a ferias y mercados y habrá ciertas actividades que no vaya a poder hacer. Va a ser complicado a nivel financiero, pero acepto asumir ese riesgo”, señaló a EFE una participante en la protesta parisina.

Según las cifras del Ministerio francés del Interior, más de 204.000 personas se manifestaron en el país el pasado sábado 31 de julio.

COVID-19 en Francia

La cifra de franceses vacunados con al menos una dosis es cercana a los 44 millones (casi el 66% de la población), mientras que la media de nuevos contagios reportados cada día ha crecido en más de 16.400 durante las tres últimas semanas.

Según la serie de la OMS “Las vacunas explicadas”, todas las vacunas fortalecen la respuesta inmunitaria de las personas contra el virus SARS-COV-2, sin importar si previamente se ha tenido o no la enfermedad del coronavirus. De ese modo, con el esquema completo de vacunación se busca evitar que se desarrollen cuadros graves de la enfermedad y condiciones de hospitalización, y con ello la saturación del sistema sanitario.