“No quedó nada”: testimonios revelan el desastre de los incendios en Grecia que dejaron una víctima

Grecia arde por cuarto día consecutivo, lo que ha llevado a decenas de pueblos y municipios a ser evacuados desde el pasado martes 3 de agosto por varios incendios forestales provocados por una intensa ola de calor que ha disparado los termómetros a más de 45 grados en muchas zonas del país.

Con un sistema ya debilitado por la pandemia de la COVID-19, la fuerte oleada de incendios de esta semana pone aún más en peligro la recuperación y dibuja para el país el panorama de un duro verano.

Los incendios se han cobrado la primera vida , un hombre de 40 años víctima de un accidente mientras ayudaba en las labores de extinción en los alrededores de Atenas.

El Ministerio de Salud griego comunicó que el fallecido es un hombre que luchaba contra el fuego en los suburbios del norte de Atenas y que sufrió un accidente tras chocar contra un cable de alta tensión cuando trataba de aplacar los focos.

Marinos Anastopoulos, un granjero de Afidnas, pueblo de la región del Ática, declaró para CNN que el fuego llegó al mediodía con torbellinos de viento y las casas se quemaron. También dijo que muchos animales murieron quemados, entre ellos conejos, pollos, ovejas y perros.

Vivienda quemada en un pueblo griego. Foto: EFE

“¿Irme? ¿Y a dónde? ¿Y dejar que mi casa se queme? Si nos hubiéramos ido, este lugar se habría quemado. Les dijimos a las mujeres, a los ancianos y a los niños que se fueran, quien pudo se quedó para ayudar de cualquier manera”, contó Giannis Kanellopoulos, un residente del pueblo de Lasdikas.

Según Vassilis Kikilias, ministro de Salud de Grecia, en Atenas decenas de personas han sido hospitalizadas con problemas respiratorios debido al fuego .

Las llamas también amenazaron la antigua Olimpia, el lugar donde nacieron los Juegos Olímpicos.

Otro residente comenta que se quedó para salvar a los animales. “Se me pone la piel de gallina de solo hablar de eso. Todas las casas a mi alrededor se quemaron, no quedó nada. Mi techo se incendió, pero al menos no entró a la casa y provocó más daños”, agregó.

“El país se enfrenta a una crisis ambiental sin precedentes, con múltiples grandes incendios en muchas partes, resultado de una ola de calor que ahora está entrando en su segunda semana”, dijo el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis.

Solo en la isla de Eubea, el fuego ha destruido más de 2.000 hectáreas de bosques y más de 150 hogares. No hay manos suficientes para controlarlos y las temperaturas no bajan.