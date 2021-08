“Fue horrible”: joven sufrió convulsiones después de beber el trago que le invitó un extraño

Una madre en Reino Unido compartió un impactante video en el que se aprecia a su hija de 18 años convulsionar como si estuviera poseída, después de beberse un trago que le había ofrecido un desconocido en una discoteca de Southend, Essex.

La joven Millie Taplin, quien ya se encuentra recuperada del terrible episodio, contó que el sábado 31 de julio se fue de fiesta con sus amigos, pero en el transcurso de la noche un hombre de unos 20 años se le acercó y entablaron conversación. Luego de varias horas, el sujeto le ofreció una bebida que supuestamente era vodka con limonada , ella se lo tomó y su pesadilla comenzó.

“Había un tipo con un grupo de personas que conocía. No puedo estar seguro de que fuera él, pero la bebida que me dio fue la única otra bebida que tomé. Todos nos llevábamos bastante bien. Tomé un par de sorbos de la bebida y fui al área de fumadores. Regresé y sentí que había bebido demasiado, y luego salí a la calle para vomitar”, dijo la joven.

Taplin sintió cómo perdió rápidamente la capacidad para hablar o caminar, pero afortunadamente logró pedir ayuda a sus amigos. Ellos consiguieron comunicarse con su hermana mayor, Sadie, de 28 años, que fue a buscarla y la llevó de urgencias al hospital.

“Sabía todo lo que estaba pasando. Podía responder a la gente en mi cabeza, pero no podía sacar las palabras. Fue realmente aterrador. En mi cabeza estaba allí, pero en mi cuerpo no lo estaba. Nunca me había sentido así”, sostuvo Millie.

Los médicos la estabilizaron a Millie y después de una noche en observación fue dada de alta. Foto: Facebook

Luego en el hospital la joven comenzó a sufrir convulsiones durante dos horas. Los médicos la estabilizaron y después de una noche en observación fue dada de alta. “No quiero volver a pasar por eso nunca más. Fue horrible. Probablemente no saldré mucho. Tomaré todas las precauciones que haya que tomar. No importa lo bien que crea que conoce a alguien, nunca acepte un trago de desconocidos ni nada ”, advirtió la joven.

En la grabación también se puede ver a Claire Taplin, de 48 años, madre de la joven, quien trata desesperadamente de consolar a su hija mientras sufría los movimientos involuntarios. “Nunca había visto algo así. Millie estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, pero no podía hablar. Fue horrible. Parecía poseída”, enfatizó.

De acuerdo con Claire, su hija solo tomó dos sorbos de la bebida, una cantidad que hoy posiblemente la tiene con vida. “Ella se sintió enferma casi de inmediato y salió. Sabía que no estaba borracha, pero estaba hundida en un callejón cercano. Estoy muy agradecida de que sus amigos estuvieran allí para ella, de lo contrario, quién sabe qué hubiera pasado”, agregó la madre.

La historia de Millie llegó a los medios después que su angustiada madre compartiera los videos en Facebook, como una forma de alertar a otros padres y jóvenes de los peligros de aceptar bebidas de desconocidos .